Quarantäne-Pflicht: Geldstrafen bei Missachtung

Ein Teil der Betroffenen hält sich nicht an die verordnete Quarantäne - nun sollen Bußgelder bei der Einhaltung helfen.

Tausende Bürger haben sich in den vergangenen Monaten auf das Corona-Virus testen lassen. Für die allermeisten von ihnen blieb der Test ohne Folgen. Denn ihr Resultat war negativ. War er hingegen positiv, bedeutet das zunächst einen drastischen Einschnitt in die persönliche Freiheit. Denn neben der Gewissheit, an Covid-19 erkrankt zu sein, heißt ein positives Testresultat auch, sich vollständig sozial zu isolieren.

Zu unterscheiden ist hierbei zwischen Quarantäne und Selbstisolation ...