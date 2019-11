Im Val de Hamm hat die Stadt Luxemburg seit Freitag umfangreiche Baumfällarbeiten durchgeführt. Diese sollen die Gefahr von herabfallenden Ästen und Bäumen bannen.

Pulvermühle: Sicherheitsrisiko ausgeräumt

(nas) - Bereits in der Vergangenheit musste der Service Forêts der Stadt Luxemburg aus Sicherheitsgründen immer wieder Stabilisierungsarbeiten und spektakuläre Baumfällaktionen im Hammerdällchen durchführen. Das stand auch in den vergangenen Tagen wieder in der Rue de Pulvermühl an.



5 Die gefällten Bäume wurden mit Spezialkränen zu Boden gebracht, wo sie dann weiter verarbeitet wurden. Foto: Alain Piron

um weitere Bilder zu sehen. Die gefällten Bäume wurden mit Spezialkränen zu Boden gebracht, wo sie dann weiter verarbeitet wurden. Foto: Alain Piron Foto: Alain Piron Die Strecke zwischen Cents und Verlorenkost wurde teilweise gesperrt. Foto: Alain Piron Der Lastenkran erreicht eine Höhe von 80 Metern. Foto: Alain Piron Foto: Alain Piron

Auf dem Abschnitt zwischen dem Val de Hamm und der Rue du Fort Dumoulin hat die Stadt zwischen Freitagmorgen und Sonntagnachmittag mehrere Bäume, die ein Sicherheitsrisiko darstellten, gefällt und schließlich aus dem betroffenen Bereich entfernt.



7 Foto: Alain Piron

um weitere Bilder zu sehen. Foto: Alain Piron Fachmännische Blicke während der Abholzung der Bäume: José Levandeira von Gru-Lux (l.) sowie Franz Hochleitner (r.) der Firma Hochleitner, spezialisiert u.a. auf das Abholzen von Bäumen an schwer zugänglichen Plätzen, halfen den Arbeitern des Service Forêts der Stadt Luxemburg die Bäume aus der Felswand zu entfernen. Foto: Alain Piron So manch abgesägter Stamm wog mehrere Tonnen. Foto: Alain Piron Foto: Alain Piron Foto: Alain Piron Abtransportiert wurden die zersägten Baumstämme von der Firma Leunessen Holz aus Nörtringen. Foto: Alain Piron Waldarbeiter Adrzej Dziomba schneidet die Baumstämme auf eine gewisse Länge zu, um sie später besser in den Lastwagen verstauen zu können. Foto: Alain Piron

Um die teilweise sehr dicken Bäume entlang der Felsen zu fällen, wurde der Service Forêts von dafür spezialisierten Betrieben aus Luxemburg sowie vom Bodensee (D) unterstützt.



5 Foto: Alain Piron

um weitere Bilder zu sehen. Foto: Alain Piron Foto: Alain Piron Foto: Alain Piron Foto: Alain Piron Hohe Konzentration war bei Kranführer Carlos Ferreira (l.) sowie ProjektleiterJan Steiert der Firma Franz Hochleitner (r.) gefragt. Foto: Alain Piron

Allerdings blieben Verkehrsbehinderungen wegen der Arbeiten nicht aus. So mussten etwa Radfahrer unter anderem ab der Schnittstelle der Rue de Pulvermühl mit dem Boulevard Général Patton eine Umleitung in Kauf nehmen, um schließlich entlang der Bushaltestelle „General Patton“ über eine Treppe zum Bisserweg zu gelangen.



Gleichzeitig wurden rund um den gesperrten Abschnitt Umleitungen ausgeschildert. Betroffen hiervon war vor allem der Autoverkehr auf der Strecke zwischen dem Val de Hamm und Verlorenkost, der über die Autobahn umgeleitet wurde.