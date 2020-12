Pütscheid will einen Platz für alle

Die Corona-Krise ist nicht gerade die Zeit der Feiern und Veranstaltungen, doch in Pütscheid laufen die Arbeiten an einem Projekt, das die Vorfreude auf bessere Tage unweigerlich wachsen lässt.

Könnte es derzeit einen schöneren Hoffnungsschimmer geben, als inmitten einer Pandemie an der Fertigstellung eines Ortes für das gesellige Beisammensein zu arbeiten? Wohl kaum. Gegenüber dem Pütscheider Rathaus liegt diese besondere Vorfreude derzeit jedenfalls in der Luft. Der allgegenwärtigen Corona-Krise zum Trotz, schreiten hier voller Zuversicht die Arbeiten zur Schaffung einer Plaz fir all voran.

Corona legt Wichtigkeit gesellschaftlicher Begegnung frei

Dass das Anlegen einer Begegnungsstätte für Freizeitaktivitäten, Feste und Veranstaltungen angesichts krisenbedingt strapazierter Kassen nicht unbedingt als oberste Priorität im kommunalen Budgetplan erscheinen mag, das kann auch Bürgermeister Roger Zanter nachvollziehen – allerdings nur mit einem gehörigen „Aber“ ...