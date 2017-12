(TJ) - Die Meteorologen hatten ihn seit Tagen angekündigt, nun ist er da: Ein mehrere Zentimeter hoher Belag aus Schnee überzog am frühen Freitagmorgen das ganze Land. Waren es am Mittwoch noch lediglich die "Eislécker Koppen", die sich in weiß präsentierten, so blieben die Flocken am Freitag bis in die Niederungen der Mosel liegen. Allerdings dürfte dem Schnee mit den steigenden Tagestemperaturen im Laufe des Tages doch "Beine gemacht werden".



Die Hauptachsen waren ohne weiteres befahrbar.

Foto: Teddy Jaans

Die Berufspendler nahmen es gelassen, waren die meisten Verkehrsachsen doch bereits in den frühen Morgenstunden gesäubert und gestreut worden. Die Straßenbauverwaltung hatte das Autobahnnetz sogar bereits am Donnerstagnachmittag gesalzen. Dennoch war Vorsicht angesagt, Reste von Matsch sorgten am frühen Freitagmorgen hier und da für unliebsame Überraschungen - dies besonders auf Nebenstrecken.

Gegen 7 Uhr warnte der ACL vor Zähfluss und Zeitverlust, regelrechte Staus wegen des Wintereinbruchs gab es jedoch nicht.



Die frostigen Temperaturen sollen uns auch in der Nacht auf den Samstag erhalten bleiben, es werden sogar Werte von bis zu fünf Grad unter dem Gefrierpunkt vorausgesagt. Am Sonntag sollen weitere Schneeschauer bei Werten um Null Grad über das Land hinwegziehen. Die kommende Woche wird leicht wärmer, dafür aber neblig und regnerisch angekündigt. Der einzig einigermaßen freundliche Tag könnte der morgige Samstag werden.