Prozessauftakt in Trier: Endoskopdiebe vor Gericht

Der Vorwurf: Diebstahl von hochwertigem medizinischem Gerät in Millionenhöhe - und das serienweise, in Rheinland-Pfalz und Luxemburg. Zwei Männer, die sich offensichtlich darauf spezialisiert hatten, Endoskope aus Krankenhäusern zu stehlen, müssen sich in Trier verantworten.

(dpa) - Sie sollen es ausschließlich auf hochwertige medizinische Geräte abgesehen haben: Wegen einer Diebstahlserie in Krankenhäusern vor allem in Rheinland-Pfalz, aber auch in Luxemburg, müssen sich seit Montag zwei Männer im Alter von 30 und 42 Jahren vor dem Landgericht Trier verantworten. Als Mitglieder einer Bande sollen sie in den Jahren 2016 und 2017 Endoskope im Wert von rund drei Millionen Euro gestohlen haben. "Es ist eine ungewöhnliche Diebstahlserie mit einer sehr hohen Schadenssumme", sagte Staatsanwalt Benjamin Gehlen. Betroffen war im April 2017 auch das hauptstädtische Centre hospitalier, wo 20 Endoskope im Wert von 650.000 Euro gestohlen worden waren.

Die Männer sollen geeignete Kliniken ausgekundschaftet und dann zugeschlagen haben. "Wo die entsprechenden Abteilungen waren, haben sie gegoogelt." Die Diebesbeute schickten sie laut Anklage per Paketpost von Amsterdam nach Kolumbien, wo sie von Hintermännern verkauft wurde - wohl in verschiedene Länder Südamerikas. Der 42-Jährige soll bei allen 13 Taten beteiligt gewesen sein, sein jüngerer Komplize bei 6. "Sie kamen aus Paris und fuhren die Krankenhäuser gezielt mit dem Mietwagen an", sagte der Staatsanwalt.

Am Montag wurde nur die Anklage verlesen. Der 42-Jährige werde sich vorerst nicht zu den Vorwürfen äußern, erklärte dessen Anwältin. Der 30-Jährige sei noch unentschieden, hieß es von seiner Seite. Der Prozess geht am 2. Mai weiter und ist bis Mitte Juli terminiert.