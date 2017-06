(str) - Sechs Mal schießt Jamek M. seiner Frau am 7. Januar 2015 aus nächster Nähe in den Kopf. Sie stirbt am Steuer ihres Wagens in der Rue du Fossé in Esch/Alzette.



Ab Mittwochnachmittag muss der 58-Jährige sich nun wegen vorsätzlichen Mordes vor der Kriminalkammer verantworten. Im Falle eines Schuldspruchs riskiert er eine lebenslängliche Haftstrafe.



Nur wenige Augenblicke nach den Schüssen treffen Polizisten am Tatort ein ...