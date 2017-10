(SH) - Weil er seine Halbschwester im August 2016 vergewaltigt haben soll, muss sich ein 21-jähriger Mann von Dienstag an vor Gericht verantworten. Der Anklage zufolge soll es am 7. August vergangenen Jahres in der Wohnung der Eltern zu sexuellen Handlungen zwischen Dylan M. und dem damals 14-jährigen Mädchen gekommen sein.



Das Mädchen sei in der Nacht durch einen Lärm aufgewacht und hätte dann Angst gehabt. Sie habe ihrer Mutter eine Nachricht geschickt, da diese jedoch nicht antwortete, schrieb sie ihrem Halbbruder. Dieser sei dann in ihr Zimmer gekommen und sie hätten sich einen Film angeschaut. Währenddessen sei das Mädchen wieder eingeschlafen. Als sie erneut aufwachte, habe ihr Halbbruder sie am Bein berührt und seine Hand unter ihr T-Shirt geführt. Anschließend soll der Angeklagte das Opfer sowohl mit den Fingern als auch mit seinem Geschlechtsteil penetriert haben.



Das Mädchen habe dies nicht gewollt und ihrem Halbbruder dies auch zu verstehen gegeben. Allerdings habe dieser ihr daraufhin gedroht, dass er sich auch an der Mutter vergreifen würde, wenn sie sich widersetzen würde.

Zweifel an einigen Aussagen



Das Mädchen hatte nach dem Vorfall behauptet, ihr Halbbruder hätte sich ein Kondom übergestreift und nach dem Akt die darin enthaltene Flüssigkeit über ihren Rücken geschüttet. Eine DNA-Expertin ließ an dieser Aussage allerdings Zweifel aufkommen, sie sei nämlich nicht mit jenen Spuren, die an der Unterhose des Mädchens gefunden worden waren, vereinbar.

"Angesichts dieses Hintergrundes, kann ich nun nicht mehr mit gutem Gewissen sagen, dass die Aussagen des Mädchens glaubwürdig sind", erklärte daraufhin der Psychologe, der das Opfer betreut hatte. Zunächst hatte er das Mädchen als glaubwürdig eingeschätzt. Da nun jedoch einer der zentralen Punkte ihrer Aussage wissenschaftlich widerlegt sei, müsse er sein Urteil revidieren. Dies bedeute jedoch nicht, dass nichts passiert sei.



Eine Ermittlerin betonte unterdessen, dass sich das Mädchen nach dem Akt das Kissen über den Kopf gezogen habe. Ihre Aussagen würden demnach nicht auf dem beruhen, was sie gesehen hätte, sondern auf dem, was sie gehört hätte. Das Opfer soll nun am Mittwoch als Zeugin gehört werden.



Angeklagter voll schuldfähig



Fragen warf weiterhin der Umstand auf, dass das Mädchen sich ihrer Mutter erst eine Woche nach dem Vorfall anvertraute. Dies nachdem Dylan M. der Familie verriet, dass er sie und ihre Cousine mit Jungen im Bett erwischt hatte. Daraufhin sei die Aussage gefallen, dass die Familie ja nicht wisse, was er gemacht hätte.



Der Angeklagte selbst stritt gleich zu Beginn des Prozesses alle Vorwürfe ab. Ein psychologischer Gutachter erklärte, dass er wohl eine Persönlichkeitsstörung aufweist, allerdings voll schuldfähig ist.



Er habe eine schwierige Kindheit gehabt, erklärte der Gutachter. Der Angeklagte hatte ihm gegenüber erklärt, sein Adoptivvater hätte ihn missbraucht. Viermal befand er sich zwischen 2010 und 2013 im "Centre socio-éducatif de l'Etat" in Dreiborn. Hinzu kommen jeweils ein Aufenthalt in der Psychiatrie in Kirchberg sowie im CHNP in Ettelbrück.



