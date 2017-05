(mth) - Drei Geschwister, zwei Frauen und deren Bruder, mussten sich am Dienstag gemeinsam mit einer Bekannten wegen schwerer Körperverletzung vor Gericht verantworten. Sie sollen am 2015 in Esch/Alzette eine Frau auf offener Straße zusammengeschlagen haben.

Das Opfer saß ebenfalls auf der Anklagebank, da die Frau sich gewehrt und eine der Angreiferinnen geschlagen haben soll.

Zwei Zeugen beschrieben übereinstimmend, wie es zu dem Streit am Abend des 20. September an der Place des Remparts gekommen war. Zunächst hätten sie eine lautstarke verbale Auseinandersetzung wahrgenommen, berichtete einer der jungen Männer. Dann sei alles sehr schnell gegangen: "Die Frau lag am Boden und die anderen schlugen auf sie ein." Die Frau sei geschlagen, mit den Füßen getreten und an den Haaren gezerrt worden.

Eine Haarsträhne für den Staatsanwalt

Das Opfer selbst sorgte für einen etwas komischen Moment im Prozess, als sie plötzlich eine Haarsträhne hervor zog und diese als vermeintlichen Beweis dem Vertreter der Staatsanwaltschaft übergeben wollte, was dieser leicht irritiert zurückwies.

Die Geschwister leugnen, die Frau angegriffen zu haben, was sich jedoch angesichts der Zeugenaussagen sowie der ärztlich attestierten Verletzungen des Opfers als Schutzbehauptung erweisen dürfte.

Die Staatsanwaltschaft sah die Vorwürfe der schweren Körperverletzung gegen die drei Geschwister als erwiesen an und forderte eine angemessene Geldstrafe sowie eine dreimonatige Gefängnisstrafe, die angesichts fehlender Vorstrafen zur Bewährung ausgesetzt werden könne. Die Bekannte der Geschwister sei freizusprechen, da es keine Anhaltspunkte für ihre Beteiligung gebe. Falls die Richter der Ansicht seien, dass das Opfer ebenfalls zugeschlagen habe, sei hier lediglich eine Geldstrafe angemessen.

Das Urteil soll am