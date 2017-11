(SH) - „Ich saß in meinem Büro, als mein Hund auf einmal auf eine Art und Weise bellte, wie er noch nie zuvor gebellt hatte“, erinnerte sich das Opfer eines Raubüberfalls am Montag vor Gericht an die Nacht vom 21. auf den 22. April 2014. Aufgrund des Gebells begab sich der Einwohner des Hauses in der Rue du Château in Berg nach draußen. Dann liefen drei Männer auf ihn zu. „Ich habe versucht, mich zu wehren. Doch gegen die drei war ich machtlos“, erklärte das Opfer weiter.

Mit einer Eisenstange schlug der kleinste der Täter – den Ermittlern zufolge soll es sich dabei wohl um Zoltan G. handeln – auf den Hausbewohner ein. Zudem bedrohten die Einbrecher den Mann mit einem Messer, klebten ihm den Mund zu, fesselten ihm die Hände, schleppten ihn in sein Haus und fragten nach Geld und Gold.



Bargeld und Schmuck



Nachdem die Summe, die sich im Geldbeutel des Mannes befand, den Tätern nicht ausreichte, nahmen sie sich rund 600 Euro, die in einer kleinen Kiste versteckt waren. Doch auch dies war ihnen noch nicht genug. Mit ihrem Opfer begaben sie sich deshalb in das erste Stockwerk, wo die drei Männer mehrere Uhren entwendeten. Zudem wollten sie Zugang zum Tresor haben, aus dem sie weitere Wertsachen entwendeten.

Als die Täter mit ihrer Beute flüchteten, ließen sie ihr Opfer an einen Stuhl gefesselt zurück. Der Hausbewohner konnte sich jedoch nach rund einer Viertelstunde selbst befreien und die Polizei verständigen. Mit Blessuren am Gesicht sowie am Rücken, deren Folgen ihm teilweise heute noch zu schaffen machen, kam das Opfer ins Krankenhaus.

Wie nahe ihm der Überfall auch dreieinhalb Jahre nach der Tat noch geht, war deutlich sichtbar. „Ich verstehe ja, dass man einbricht, aber ich verstehe nicht, dass man jemanden dafür fast tot schlägt“, erklärte der Zeuge.

Besuch am Vortag

Weiter erzählte das Opfer von einem Vorfall am Vortag der Tat. An diesem Tag erhielt er nämlich Besuch von einem seiner ehemaligen Mitarbeiter auf dem Bauernhof. „Ich habe ihn ins Haus gelassen und ihn herumgeführt. Ich erinnere mich, dass er noch nachgefragt hatte, ob ich wirklich alleine lebe“, so der Mann.

Ob es einen Zusammenhang zwischen diesem Besuch und der Tat gibt, ist offen. Der Vorfall wirft jedoch Fragen auf, weil es sich bei dem Mann um einen Rumänen und somit um einen Landsmann der drei Täter handelt.

Die Identität von zwei der drei Einbrecher konnten die Ermittler recht schnell klären. Mihail M. und Florin S. hatten nämlich DNS-Spuren am Tatort hinterlassen, aufgrund derer sie überführt wurden.

Während Mihail M. jedoch bis heute abstreitet, an der Tat beteiligt gewesen zu sein, gab Florin S. vor den Ermittlern zu, den Einbruch gemeinsam mit Mihail M. und Zoltan G. ausgeführt zu haben. Den Ermittlern zufolge sollen sich die drei Männer zudem gekannt haben, da sie alle eine Zeit lang im Camping in Steinfort wohnten.

Der Prozess war vor einem Jahr bereits einmal angesetzt. Damals saßen jedoch nur Mihail M. und Florin S. auf der Anklagebank. Nachdem dann Zoltan G. während des Verfahrens in Rumänien festgenommen und nach Luxemburg ausgeliefert worden war, wurde der Prozess neu angesetzt – mit drei Angeklagten.

