Weil er über Stunden hinweg Polizisten und auch eine Ärztin aufs Übelste beschimpft und beleidigt hatte, riskiert ein 28-jähriger Mann nun eine Haftstrafe.

Prozess wegen Beamtenbeleidigung: Ein zweistündiger Schwall von Unworten

Steve Remesch Weil er über Stunden hinweg Polizisten und auch eine Ärztin aufs Übelste beschimpft und beleidigt hatte, riskiert ein 28-jähriger Mann nun eine Haftstrafe.

Er sei seit Jahren Polizist in Differdingen und habe sich bereits viel anhören müssen, erklärte ein Polizeibeamter am Dienstag vor Gericht. Aber so etwas habe er noch nicht erlebt.

„Der hat zwei Stunden lang nur Luft geholt, um uns noch mehr Frechheiten an den Kopf werfen zu können“, erinnerte sich der Polizist an den Mann, dem nun in Abwesenheit der Prozess gemacht wird.



Und es seien Beleidigungen der übelsten Art gewesen, meinte der Beamte weiter – eine Einschätzung, die der Richter offensichtlich teilte. Mit Verweis auf den Bericht der Beamten ließ er diese Unworte im Prozess jedoch nicht ein weiteres Mal vortragen.



Ein T-Shirt als Auslöser



Angefangen hatte alles damit, dass der Polizei am 10. September 2017 ein aggressiver und betrunkener Mann vor einem Nachtclub in Petingen gemeldet worden war. Als Beamte eintrafen, war schnell klar, wer der Unruhestifter war. „En huet sech direkt un eis geriwwen“, so der Polizist im Zeugenstand.



Offenbar hatte der 28-jährige Mann sich mit jemanden in der Diskothek gestritten und dabei war sein T-Shirt zu Schaden gekommen. Er habe dann auf einer sofortigen Entschädigung bestanden, erklärte der Beamte. Gegenüber der Polizei wurde der Mann den Aussagen zufolge immer aggressiver, sodass die Beamten ihn schließlich ermahnten, dass er die Nacht in einer Arrestzelle verbringen würde, wenn er sich nicht beruhige.



Doch das tat er nicht, und die Beamten legten ihm Handschellen an. Daraufhin seien bei dem Mann sämtliche Dämme gebrochen, meinte der Beamte. Die Polizisten hätten Hasstirade über Hasstirade über sich ergehen lassen müssen. Beim Kontrollbesuch im Krankenhaus habe er auch noch die Ärztin beleidigt. „En huet sech ëmmer een erausgepickt, a sech dunn op deen acharnéiert“, so der Polizist.



Die Tür der Arrestzelle sei knapp zugefallen, da habe der 28-Jährige bereits von innen dagegen uriniert. Später habe er dann auch noch auf den Boden Exkremente hinterlassen.



Polizisten fordern Schadenersatz



Die Staatsanwaltschaft forderte im Prozess eine angemessene Strafe für den Angeklagten, eine Geldstrafe oder auch eine Haftstrafe von bis zu einem Monat. Vier Polizisten beantragten zudem als Nebenkläger eine Verurteilung zur Zahlung eines symbolischen Schadenersatzes in Höhe von jeweils 100 Euro.



Das Urteil ergeht am 29. März.