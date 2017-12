(str) - „Ihr hebt euer T-Shirt hoch und dafür gibt er euch Drogen“, so lockt offenbar im Oktober 2015 ein Mann zwei 13- und 14-jährige Mädchen in die Wohnung seines Nachbarn irgendwo in der Hauptstadt.



Die beiden Schülerinnen sind aus einer Betreuungseinrichtung für Jugendliche ausgerissen und suchen eigentlich eine Bleibe für die Nacht, als der Mann sie im hauptstädtischen Bahnhofsviertel anspricht. Die Mädchen willigen ein. Mit dem Taxi fahren sie Richtung Oberstadt und dort bekommen sie tatsächlich Drogen.



Bereitwillig bereitet der Mann, der sich offensichtlich gleich als Drogenhändler zu erkennen gibt, den Mädchen Kokain zum Rauchen und zum Schnupfen vor. Zudem gibt es wohl auch sehr viel Alkohol.



Mit Drogen und Alkohol gefügig gemacht



Nachdem das ältere Mädchen aufgrund des intensiven Konsums später am Abend nicht mehr ansprechbar ist und die bis dahin teilhabende Lebensgefährtin des Dealers den Raum verlässt, wird der Mann zudringlich. Er beginnt zunächst damit, die 13-Jährige anzufassen.



Obwohl sie ihm klarmacht, sie wolle das nicht, lässt er sich nicht davon abbringen. Als er dann den Geschlechtsverkehr erzwingt, kann sie sich aufgrund des Drogen- und Alkoholeinflusses nicht mehr wehren, erzählt sie später der Polizei in einer Videovernehmung.

Drei Wochen Reha nach Vergewaltigung



Am Morgen danach kehren die beiden Ausreißerinnen zur Betreuungseinrichtung zurück. Die 13-Jährige ist in einem derart schlechten Zustand, dass sie per Ambulanz ins Krankenhaus eingeliefert werden muss und anschließend mehrere Wochen auf der Rehastation verbringt.

Die Angaben der Mädchen gegenüber der Polizei sind im Bezug auf den Ort, an dem sich die Wohnung des Täters befindet, allerdings derart unbestimmt, dass sich der Täter zu diesem Zeitpunkt nicht identifizieren lässt.



Doch längst hat die Polizei den Mann wegen Drogenhandels im Visier. Im Rahmen der Telefonüberwachung eines anderen Rauschgifthändlers im Raum Echternach, ist sein Name gefallen: Als Dealer aus der Hauptstadt, der auch in Echternach Kokain verkauft und dabei auch Sex als Bezahlung für Drogen in Anspruch nimmt. Der Dealer wird als der inzwischen 55-jährige, ehemalige Taxifahrer Afonso C. identifiziert.



Ein Arzt als Drogentester



Telefonüberwachungsmaßnahmen, ein GPS-Sender an seinem Wagen und Observierungen führen dazu, dass die Polizei recht schnell sein gesamtes Geschäftsmodell aufdecken kann. Wie ein Ermittler vor der Kriminalkammer erläutert, können so mehrere Einkäufe dokumentiert werden, bei denen jeweils zwischen 100 und 150 Gramm Kokain aus den Niederlanden importiert werden.



Als Stellvertreter und Begleiter bei den Einkaufsfahrten wird zudem der nun Mitangeklagte Joao Paulo F. identifiziert. Dazu rund 15 regelmäßige Kunden. Darunter befindet sich auch ein Allgemeinmediziner aus der Hauptstadt, der den abgehörten Gesprächen zwischen dem Dealer und den Großhändlern aus den Niederlanden zufolge beim Konsum auch den Reinheitsgehalt des Kokains bestimmt – und sich über die schlechte Qualität beschwert.



Festnahme an der Grenze



Als die Spezialeinheit der Polizei die Drogenhändler im Januar 2016 in Steinfort festnimmt, befindet sich zu deren Überraschung auch ein Kind im Auto: das 13-jährige Mädchen, das im Oktober 2015 vergewaltigt worden war.



Es zeigt sich, dass sie über eine 15-jährige Freundin den Weg zum Drogendealer zurückgefunden hatte und inzwischen regelmäßig mit diesem einvernehmlich Geschlechtsverkehr im Tausch gegen Kokain und andere Drogen hat.



Als sie nun erneut von der Polizei angehört wird, entlastet sie allerdings den Dealer: Nicht er habe sie an jenem Abend vergewaltigt, sondern ein ihr unbekannter Mann, der ebenfalls in der Wohnung gewesen sei.



Eine Schutzbehauptung, meint der Ermittler der Kriminalpolizei. Ein psychologischer Gutachter zeigt sich jedoch unschlüssig, bei der Frage, welche Version nun die glaubwürdigste sei.



Der Prozess wird am Dienstagnachmittag fortgesetzt.