Prozess: Vom Dieb zum Helfer

Ein Alkoholiker stiehlt Kräuterlikör und auch ein iPhone. Dann bekommt er sein Leben in den Griff und hofft nun auf ein mildes Urteil.

(str) - Wie sehr sich Menschen verändern können, wenn sie ihre Lebensumstände in den Griff bekommen, hat sich jüngst auch in einem Prozess vor der 16. Strafkammer am Bezirksgericht gezeigt.

Angeklagt war ein 36-jähriger Mann, dem vorgeworfen wird, im Jahr 2017 Diebstähle in zwei Geschäften an der Place Léon XIII in Bonneweg begangen zu haben ...