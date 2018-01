(str) - Andauernde und bemerkenswerte Differenzen zwischen den Zigarettenverkäufen und den Einnahmen hatten die Betreiber eines Supermarkts im Süden des Landes hellhörig werden lassen. Nun musste sich eine Angestellte wegen Diebstahls vor dem Bezirksgericht verantworten.

„De Stock war fort, an näischt an der Keess“, fasste der vorsitzende Richter die Situation zusammen. Tatsächlich dauerte es sehr lange, bis die Geschäftsführung einen ersten Anhaltspunkt fand. Sie überprüfte die ganze Lieferkette bis ins kleinste Detail, vom Einkauf über den Vertrieb bis ins Geschäft, doch nirgends gab es Differenzen.



Da die Zigaretten nicht frei in den Regalen stehen, konnten Kundendiebstähle ausgeschlossen werden. Es mussten also Mitarbeiter am Diebstahl beteiligt sein. Die Bestände wurden fortan morgens und abends kontrolliert und so geriet eine Aushilfe unter Verdacht, die dann einsprang, wenn eine der beiden anderen Angestellten aus dem Zeitungsgeschäft krank oder im Urlaub war.



Päckchenweise zum Spind



Bei einer Observierung wurde festgestellt, dass die Frau, sobald keine Kunden im Geschäft waren und sie Pause machte, drei Päckchen Zigaretten in ein Täschchen packte und auf dem Weg zur Toilette in ihrem Spind ablegte.



Ein Glücksgriff möchte man meinen, denn es war der letzte Arbeitstag der verdächtigen Frau. Sie hatte bereits wegen eines Umzugs nach Frankreich gekündigt. Mit dem Sachverhalt konfrontiert, habe die Frau die Diebstähle gestanden, sagte der Geschäftsführer als Zeuge aus. Zudem habe sie zugegeben, diese Diebstähle seit nunmehr acht Jahren zu begehen.



Angeklagte als Bauernopfer?



Auf der Anklagebank widerrief sie dieses Geständnis nun aber. Sie habe nie etwas gestohlen. Es sei unter den Angestellten gängige Praxis gewesen, erst zum Dienstschluss ihre eigenen Einkäufe zu bezahlen. Und das habe sie an diesem Tag auch mit den drei Päckchen Zigaretten vorgehabt.



Ihr Verteidiger hob hervor, dass die Frau bereits seit 17 Jahren für die Supermarktkette arbeite und nie habe es einen Vorfall oder eine Beschwerde gegeben. Sie sei eine vorbildliche Angestellte gewesen, die man nun zum Bauernopfer mache.



Am Tag ihrer Festnahme habe sie nur gestanden, weil sie von der Geschäftsleitung unter Druck gesetzt worden sei. Zudem habe man bei ihr nur drei Päckchen gefunden, verschwunden seien aber stangenweise Zigaretten. Zudem schulde der Arbeitgeber ihr noch Lohnzahlungen.



Die Vertreterin der Staatsanwaltschaft meinte, der Widerruf des Geständnisses sei wenig glaubwürdig. Wegen des Zigarettendiebstahls in großer Menge sei die Angeklagte zu einer Haftstrafe von sechs Monaten zu verurteilen. Das Urteil ergeht am 16. Februar.