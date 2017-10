(str) - Zwei 21- und 14-jährige Halbgeschwister sehen sich im Bett einen Film an. Es geschehen Dinge, die nicht geschehen sollen. 14 Monate später muss sich der ältere Bruder wegen Vergewaltigung vor Gericht verantworten. Und der Fall ist alles andere als geklärt.



Erst ein Streit zwischen den Geschwistern eine Woche später offenbart, dass überhaupt etwas vorgefallen ist. Der Bruder petzt den Eltern, dass seine kleine Schwester und deren Cousine Jungs zu Besuch gehabt hätten. Die Schwester erzählt im Gegenzug davon, wie er sie vergewaltigt habe. Und die Aussagen der 14-Jährigen sind präzise und konstant. Der Bruder, der bereits ein problematischer Jugendlicher war, bestreitet die Vorwürfe.



Dann, beim Prozessauftakt am Dienstag, kommen erstmals Zweifel an der Aussage der Schwester auf: In einem Punkt ist sieht eine DNS-Expertin mögliche Widersprüche zwischen der Darstellung der Geschehnisse und der Spurenlage.



Unter Ausschluss der Öffentlichkeit



Das Opfer, inzwischen 15 Jahre alt und demnach noch immer minderjährig, wird am Mittwoch hinter verschlossenen Türen angehört. Aus den Puzzlestücken ihrer Aussagen, die dem anschließenden Prozessverlauf zu entnehmen sind, geht hervor, dass das Mädchen die Vorwürfe wohl widerrufen hat.



Es habe entgegen ihrer vorangegangenen Aussagen gegenüber der Polizei keine Penetration gegeben. Wenn überhaupt, dann unsittliche Berührungen. Die vorsitzende Richterin stellt klar, wie sehr sie dieser plötzliche Sinneswandel sie überrascht.



Und es kommt zu einem weiteren einen Eklat: Der Bruder soll am Montag, also einen Tag vor Prozessbeginn aus der Untersuchungshaft mit seiner Schwester telefoniert haben. Über den Inhalt des Gesprächs ist allerdings nichts konkretes zu erfahren.



Bruder widerruft ebenfalls



Auch der Beschuldigte widerruft gestern unvermittelt seine bisherigen Aussagen. Er gesteht, sich an seiner Schwester gerieben zu haben, sich masturbiert und ejakuliert zu haben. Dann habe er sie im Intimbereich gestreichelt.

Diese Version überschneidet sich mit der neuerlichen Darstellen, welche die Schwester kurz zuvor vor den Richtern gemacht hatte. Das Mädchen habe sich den neuen Aussagen zufolge, zudem nicht gegen seine Handlungen gewehrt, sondern lediglich daran gestört, dass solche Dinge zwischen Bruder und Schwester geschehen sollten.



Zweifel am Sinneswandel



Die überraschende Wendung im Prozess lässt allerdings zwei Schlussfolgerungen zu, die es noch zu klären gilt: Zum einen besteht die Möglichkeit, dass der Angeklagte das Opfer unter Druck gesetzt hat. Zum anderen könnte es tatsächlich sein, dass die Vorwürfe nicht den Tatsachen entsprechen.



Auffallend ist auch, dass die Chronologie, die der Angeklagte vorgibt, nicht aufgeht. Auf Nachhaken der Staatsanwaltschaft erklärt er, er könne sich nicht genau erinnern. Auch weil er bei der Tat unter Drogeneinfluss gestanden habe.



Der Prozess wird am Dienstagvormittag fortgesetzt.