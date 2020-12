Prozess um tödlichen Unfall: zu schnell, kein Führerschein

Bei einer Frontalkollision zwischen Bissen und Roost verstirbt im Oktober 2017 ein 53-jähriger Mann. Der Unfallverursacher musste sich nun vor Gericht verantworten.

(SH) - Er hatte noch einen Abendkurs gegeben und wollte dann nach Hause fahren. Doch dort kam der Musiker Patrick Hartert am 3. Oktober 2017 nicht an: Gegen 20.25 Uhr war der 53-Jährige auf dem CR 306 zwischen Bissen und Roost mit seinem Fahrzeug in eine Kollision verwickelt und starb noch an der Unfallstelle.

Der Unfallverursacher, damals 23 Jahre alt, musste sich nun wegen fahrlässiger Tötung vor Gericht verantworten ...