Ein Gutachten stellt die Notwehr infrage, in der sich am 11. April 2018 ein Polizist sah, als er in Bonneweg einen Autofahrer erschoss.

Verfahren beginnt am Dienstag

Prozess um tödliche Polizeischüsse: Problematische Notwehr

