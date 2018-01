(str) - Wenn Emotionen im Spiel sind, dann gelten Verstand und Besonnenheit oft schnell als überbewertet. So scheint es auch in einem weiteren Fall, der diese Woche vor Gericht verhandelt wurde.



Im Mittelpunkt des Verfahrens steht ein junges Paar. Ihre Beziehung war am 16. März 2017 offensichtlich in einer Sackgasse angelangt, als die beiden volljährigen Schüler sich am Bussteig 3 des hauptstädtischen Bahnhofs gegenüberstanden.



Auf wenig schmeichelnde Worte folgten andere Nettigkeiten, die damit endeten, dass die junge Frau ihrem Kontrahenten drohte: „Je vais te montrer ce que c'est une marocaine!“ Er, nicht um eine Antwort verlegen, antwortete kurz und bündig „une pute“.



Stichwunden und Morddrohungen



Viel Zeit blieb ihm nicht, um sich in seinem machistischen Gehabe zu sonnen, denn seine nun Ex-Freundin zögerte nicht lange. Sie griff in ihre Handtasche, zog eine Nagelfeile hervor und stach zu. Zwei Stichwunden und weitere Morddrohungen folgten.



Die Drohungen hätten ihm nicht wirklich Angst gemacht, sagte der junge Mann vor Gericht aus. Ohnehin hätte er auch lieber gehabt, die Justiz müsse sich nicht mehr mit der Sache abgeben. Denn heute sei man eigentlich wieder gut befreundet, wenn auch kein Paar mehr, wie er betonte.



Am Tatabend war die Polizei recht schnell vor Ort. Keiner der Umstehenden wollte etwas gesehen haben und auch die Angeklagte bestritt, dass etwas vorgefallen sei. Lediglich die Wunden an Stirn und Kinn des Opfers sprachen eine deutliche Sprache – genau wie die Auswertung der Videoüberwachung am Bahnhof.



Arbeiten im Sinne der Allgemeinheit als mögliche Strafe



Der Verteidiger der 20-Jährigen beantragte eine Suspension du prononcé – also, dass die Tat zwar festgehalten wird, die Verurteilung aber für eine bestimmte Bewährungszeit ausgesetzt wird und der Beschuldigten somit ein Eintrag im Strafregister erspart bleibt.

Die Vertreterin der Staatsanwaltschaft sah das aber anders. Sie schlug Arbeiten im Sinne der Allgemeinheit vor und wies die Angeklagte im gleichen Atemzug darauf hin, dass wenn sie diesen fernbleiben würde, sie sich sofort erneut auf der Anklagebank wiederfinden würde. Das Urteil der 7. Strafkammer ergeht am 8. Februar.