(str) - „Ich bin kein schlechter Mensch“, bekräftigt die 31-jährige Frau unter Tränen vor den Richtern der Strafkammer. „Ich habe das alles vielleicht unterschätzt. Ich war auf einmal völlig überfordert.“ Das Kind hat viele Koliken und viel geschrien. Sie sei am Ende gewesen und habe das getan, was sie nie hätte tun dürfen: ihr einmonatiges Kind schütteln.

Epileptische Krise nach einem Monat



Die Folgen sind nicht gleich ersichtlich. Knapp einen Monat wird es dauern, bis das Kind plötzlich einen schweren epileptischen Anfall erleidet. „Der Junge war auf einmal völlig verkrampft“, erzählt der ebenfalls 31-jährige Vater. „So sehr, dass sich sein Körper zusammen zog und steif nach hinten bog. Er berührte das Bettchen nur mit den Füßen und dem Hinterkopf. Zudem atmete er nur noch stoßweise.“



Der Vater ist in Panik. Und auch er macht genau, das, was er nicht tun sollte: Er schüttelt das Baby erneut. Dann versucht er, eine Reaktion mit kaltem Wasser zu provozieren, bringt das Kind in die frische Luft. Erst dann löst sich der Krampf allmählich.



Es geschehen weitere Fehler. Anstatt einen Notarzt zu verständigen, fahren die Eltern etwas später auf eigene Faust zum Krankenhaus in Kirchberg. Dort schickt man sie zur Kinderklinik am "Centre hospitalier".



Diagnose eindeutig



Dort ist die Diagnose sofort ersichtlich: ein Schütteltrauma. Im Krankenhaus verschlechtert sich der Zustand des Säuglings allerdings dramatisch. Der Junge fällt ins Koma. Doch das Kind hat großes Glück. Nach sechs Tagen kann es das Krankenhaus verlassen. Bisher sind keine weiteren Folgeschäden ersichtlich.



Noch im Krankenhaus wird die Polizei verständigt. Die Jugendschutzabteilung der Kriminalpolizei übernimmt den Fall. Die Eltern sind sofort geständig. Ein Gerichtsmediziner untersucht den Säugling und bestätigt die erste Diagnose. Es sind typische Verletzungen nach einem Schütteltrauma.



Erklärung, nicht Entschuldigung



Die Vertreterin der Staatsanwaltschaft gesteht den Eltern zu, dass sie überfordert waren. „Das ist oft die Erklärung, aber es ist keine Entschuldigung“, betont sie. „Ein Kind zu schütteln, ist aber eine bewusste Tat“, fährt sie fort, während sie mit Gesten verdeutlicht, wie stark das Kind geschüttelt werden musste, um ein entsprechendes Verletzungsbild zu verursachen. Die Eltern seien beide demnach wegen Körperverletzung zu verurteilen – nicht wegen einer versehentlichen Tat.



Die Mutter habe zu spät Hilfe in Anspruch genommen. Zuvor aber habe sie das Kind bewusst geschüttelt, um es vom Schreien abzubringen. Das Kind sei dann ins Koma gefallen, weil auch der Vater es geschüttelt habe. Auch bei ihm habe es sich um eine bewusste und vorsätzliche Tat gehandelt, auch wenn die Situation eine andere gewesen sei als bei der Mutter.

24 und zwölf Monate Haft



Für Letztere forderte die Anklägerin denn auch eine Gefängnisstrafe von 24 Monaten sowie eine Geldbuße. Für den Vater beantragte sie eine zwölfmonatige Haftstrafe. In beiden Fällen widersetze sie sich allerdings nicht einer Aussetzung des Vollzugs zur Bewährung, da das Paar seinen Fehler inzwischen verstanden und daraus gelernt habe, unterstrich die Vertreterin der Staatsanwaltschaft.



Das Urteil der Strafkammer ergeht am 10. Januar.