Prozess um Schlägerei: Per Notwehr zum Freispruch

Eigenverantwortung scheint im Prozess um eine Auseinandersetzung zwischen Polizisten und Soldaten in Hollerich ein Fremdwort zu sein. Das zeigte sich am vorletzten Verhandlungstag erneut besonders deutlich.

(str) - Üblicherweise ist es bei Gerichtsverfahren so, dass es nicht immer selbstverständlich ist, von den Zuschauerreihen aus zu hören, was vor dem Richterpult debattiert wird. Am Donnerstag, im Prozess um eine Schlägerei zwischen Polizisten einerseits und Soldaten und Zivilisten andererseits, war dies jedoch gänzlich anders.



Einer der Verteidiger redete sich derart in Rage, dass der Richter die Lautsprecheranlage abstellen ließ – um Kopfschmerzen zu verhindern, wie es hieß.



Mit lauter Stimme geißelte der Anwalt jenes Polizisten, der im Prozess als besonders streitsuchend beschrieben wurde, das Vorgehen der Ermittler. Die Untersuchungen seien völlig einseitig geführt worden, mit dem alleinigen Ziel, die Polizisten an den Pranger zu stellen, so der Anwalt.



Vorfall im Jahr zuvor



Insbesondere zeige sich das dadurch, dass der Diffsider-Spur nicht nachgegangen worden sei. Dabei sei aktenkundig, dass es in Differdingen im August 2015 einen Angriff auf Polizisten gegeben habe, in den sowohl zwei der angeklagten Beamten als auch die beiden beschuldigten Zivilisten verwickelt gewesen seien.



Einen der Beteiligten habe ein Beamter denn auch bei der Schlägerei vor dem M-Club wiedererkannt. Daher sei er zum Schluss gekommen, dass es sich um einen Gangangriff gehandelt habe.



Obwohl offensichtlich bei der Auseinandersetzung am Valentinstag 2016 in der Rue de Bouillon viel Gewalt im Spiel war, forderten alle acht Angeklagten am Donnerstag den Freispruch. Falls es zu Schlägen ihrerseits gekommen sei, dann nur, um sich selbst oder andere zu verteidigen. Zuvor hatten sieben der acht Angeklagten zudem Schadenersatz zwischen 250 und 20.000 Euro gefordert.



Abschluss am Freitag



Am Freitagvormittag wird der Prozess mit dem Strafantrag der Staatsanwaltschaft abgeschlossen.



Dabei wird besonders interessant sein, an welcher von beiden widersprüchlichen Darstellungen der Polizisten und ihrer Kontrahenten sich die Anklägerin orientieren wird – und wem nach vier Prozesstagen welche Tat vorgeworfen wird.