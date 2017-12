(str) - Eigentlich ist das Fußballturnier im vergangenen Juni in Berburg zur allgemeinen Zufriedenheit verlaufen. Dennoch wird es einen bitteren Beigeschmack behalten und hat nun ein Nachspiel vor Gericht.



Am Abend nach dem Turnier kommt es nämlich an der Biertheke zu einem folgenreichen Zwischenfall. Ein junger Mann wird gegenüber den Veranstaltern ausfallend und beleidigt vor allem einen der Helfer. „Ich war angetrunken und mit dem Service nicht zufrieden“, erklärt er vor Gericht. Zeugen zufolge äußert er dies mit Sätzen wie etwa „Fettsak, bréng eis Béier“ und „Du bass jo nach méi voll wéi déng Fra“.



Es kommt daraufhin zu einer ersten Rangelei, bei der die Streithähne von Umstehenden getrennt werden. Wenige Minuten später stachelt der Unruhestifter seinen Kontrahenten erneut an. Als seine Begleiterin dem Mann dann mit einem Handschuh ins Genick schlägt, folgt eine handfeste Auseinandersetzung.



„Ich hatte Angst, war in Panik“, erzählt der Angeklagte. „Da waren plötzlich so viele um mich herum und ich wollte mich befreien.“ Im Getümmel holt er aus, um seinem Kontrahenten einen Faustschlag zu verpassen. Doch anstatt diesen zu geraten, trifft er mit voller Wucht dessen Bruder ins Gesicht. Der Mann, der sich eigentlich gerade zwischen die Streithähne stellen will, kippt um und schlägt mit Hinterkopf auf dem Boden auf.



Die Folge: ein schweres Schädel-Hirn-Trauma, sechs Tage Arbeitsunfähigkeit und bis heute wiederkehrende Schwindelanfälle. „Das hätte noch viel schlimmer ausgehen können“, mahnte der Vertreter der Staatsanwaltschaft bei seiner Anklagerede. Für den in der Sitzung Reue zeigenden Beschuldigten beantragte er eine Haftstrafe von sechs Monaten. Diese könne unter Auflagen – etwa gemeinnütziger Arbeit – zur Bewährung ausgesetzt werden. Das Urteil ergeht am 4. Januar.