(str) - Bei der Eröffnung im Jahr 2012 sei quasi die gesamte heutige Regierung anwesend gewesen und Bürgermeister würden ein- und ausgehen ohne etwas zu beanstanden, hieß es am Dienstag im Prozess um ein Restaurant in Waldhof. All dies verhindert jedoch offensichtlich nicht, dass der Restaurantbetreiber sich nun wegen Verstößen gegen Umweltschutzgesetze und Bauvorschriften vor Gericht verantworten muss.



Ihm wird vorgeworfen, ohne Genehmigung umfassende Baumaßnahmen unternommen zu haben, obwohl die Anlage in einer geschützten Grünzone liegt. Konkret geht es um den Holzausbau einer Veranda, die Anlegung einer Terrasse aus Schotter und Kies sowie einer Pétanque-Bahn, um die Anbringung einer Holzverkleidung an der Fassade, die Errichtung eines Gastanks mit Betonsockel und unterirdischen Leitungen sowie die Befestigung des Parkplatzes. Darüber hinaus, verfügt das Restaurant über 220 Gedecke, obwohl die Kommodo-Prozedur nur 50 genehmigte.



Pünktchen auf der Karte übersehen



Für den Verteidiger des Restaurantbetreibers sind diese Vorwürfe haltlos. Denn die Baumaßnahmen seien schlicht legal. Wie er es in der Verhandlung vor dem Bezirksgericht anhand der PAG-Karte der Gemeinde Niederanven darlegte, befinde sich das Areal zwar in einer landwirtschaftlichen Grünzone, aber die Parzelle des Restaurants sei als „Secteur protégé d'interêt communal de type environnemental construit“ gekennzeichnet – auf dem Plan mit schwarzen Pünktchen markiert. Demnach dürfe sehr wohl dort gebaut werden.



Der Vertreter der Staatsanwaltschaft nahm diese Darstellung mit einem Kopfschütteln zur Kenntnis. Fakt sei, dass sich das Restaurant in einer Grünzone befinde. Das alleine sei ausschlaggebend. Wer hier baue, benötige eine Genehmigung und die sei verweigert worden. Die Pünktchen würden lediglich den Bestand festhalten.



"Nichts aus anderen Verurteilungen gelernt"



Der Betreiber Marc H. habe bei voller Sachkenntnis gegen das Gesetz verstoßen. Zudem würde der Fall zeigen, dass der Angeklagte nichts aus zwei vorangegangen Verurteilungen in ähnlich gelagerten Fällen gelernt habe.

Deshalb forderte die Staatsanwaltschaft am Dienstag dann auch eine Geldstrafe von 50.000 Euro für die Betreibergesellschaft, ein weiteres Bußgeld in Höhe von 75.000 Euro und eine Haftstrafe von drei Monaten für den Verantwortlichen Marc H. Zudem müsse die Örtlichkeit binnen drei Monaten in ihren ursprünglichen Zustand zurückversetzt werden – wobei jeder Tag Verzug mit einer Strafe von 10.000 Euro geahndet werden solle. Darüber hinaus beantragte die Staatsanwaltschaft die Schließung des Etablissements.



Urteil am 13. Juli.