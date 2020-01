Weil er am 24. Juli 2018 in einer Wohnung in Remich seine damalige Freundin erstochen hat, muss sich ein junger Mann derzeit vor Gericht verantworten. Die Frage nach dem Motiv ist weiter unbeantwortet.

Prozess um Mord in Remich: Angehörige zeigen sich ratlos

(SH) - Die Ursache, warum Denis S. am 24. Juli 2018 in Remich die Beherrschung verlieren konnte und seiner damaligen Freundin drei tödliche Messerstiche zugefügt hatte, bleibt auch nach dem zweiten Verhandlungstag unbekannt.

Angehörige des Beschuldigten sprachen gestern von einem jungen Mann, der nie durch aggressives oder aufbrausendes Verhalten aufgefallen war und von einer Beziehung, in der beide Partner glücklich gewesen sein sollen. „Ich kann mir nicht erklären, wie es zu solch einer Tat kommen konnte“, erklärten sie unisono im Zeugenstand.

Der Mutter des Opfers war unterdessen deutlich anzusehen, wie nah ihr der Tod ihrer Tochter geht. Sie habe immer nur das Beste für die junge Frau gewollt und den Mann an ihrer Seite deshalb akzeptiert, auch wenn sie nicht damit einverstanden war, dass das Paar keiner Arbeit nachging.

Eine DNS-Expertin bestätigte ihrerseits, dass der Angeklagte mit über 99,999 Prozent Wahrscheinlichkeit der Vater des ungeborenen Kindes war. Bereits am Dienstag hatte ein Ermittler erklärt, dass die Frau in der sechsten oder siebten Woche schwanger war.

Der Prozess wird am Freitag fortgesetzt.

