(str) - Die Parallelen zwischen der Christiane F.-Biografie „Wir Kinder vom Bahnhof Zoo“ und diesem Fall sind so naheliegend, dass sich am Dienstag sowohl die Verteidigung als auch die Vertreterin der Anklage zum Prozessabschluss auf das Buch beriefen. Nur liegt der Gegenstand des Verfahrens nicht im fernen Berlin der frühen 1970er-Jahre, sondern im Jahr 2015 inmitten der Luxemburger Hauptstadt.



Die Geschichten ähneln sich auf erschreckende Weise. Hier geht es um ein 13-jähriges Mädchen und zwei ihrer Freundinnen, deren Leben so weit aus den Fugen geraten ist, dass sie bereit sind, alles für Drogen zu tun. Und es geht um Menschen, welche die Not dieser Kinder eiskalt ausnutzen – in diesem Fall ein 55-jähriger Drogendealer.



Zehn Mal soll Afonso C. Geschlechtsverkehr mit der 13-Jährigen gehabt haben – einvernehmlich wie beide behaupten. Diese Einvernehmlichkeit spielt allerdings bei Kindern unter 16 Jahren grundsätzlich keine Rolle. Der Tatbestand der Vergewaltigung Minderjähriger ist bei jeglicher Form einer Penetration erfüllt.



„J'assume!“



Der Taxifahrer räumt zwar lediglich Sex bei zwei Gelegenheiten ein, ist ansonsten aber geständig: Er habe das Angebot der 13-Jährigen. Sex im Gegenzug für Kokain zu haben angenommen. „J'assume!“, sagte er der vorsitzenden Richtern. Und dass er einsehe, dass das ein schwerwiegender Fehler sei, den er auf seinen eigenen zerstörerischen Drogenkonsum zu dieser Zeit zurückführt.Erzwungenen Geschlechtsverkehr habe es jedoch nie gegeben.



Doch genau das ist der Knackpunkt im Verfahren, denn angeklagt ist er auch wegen einer gewaltsamen Vergewaltigung an der 13-Jährigen, aus der sich erst die späteren Begegnungen ergaben. Denn lange bevor er als Täter identifiziert wurde, und nach dem sie völlig traumatisiert ins Krankenhaus eingeliefert worden war, hatte das Mädchen der Polizei von einem ersten Abend Ende September 2015 berichtet.



Nachdem er sie ausgiebig mit Drogen und Alkohol versorgt habe und als sie nicht mehr imstande gewesen sei, sich körperlich zur Wehr zu setzen, habe der Drogendealer sie auf sein Bett gelegt, sie ausgezogen und sich an ihr vergangen. Monate später, als das Mädchen auf der Rückfahrt von einem Drogeneinkauf in den Niederlanden gemeinsam mit Afonso C. und dem mitangeklagten Dealer Joao Paulo F. von einer Spezialeinheit in Steinfort festgenommen wurde, änderte sie aber ihre Aussage.



Widerruf als Selbstschutz



Das Mädchen erklärte nun auf einmal, der Dealer habe zu einem gewissen Zeitpunkt den Raum verlassen und ein Unbekannter sei eingetreten und habe sie vergewaltigt. Für die Staatsanwaltschaft handelt es sich dabei aber lediglich um eine Schutzbehauptung, um zu rechtfertigen, warum die 13-Jährige nach der Vergewaltigung dennoch zu Afonso C. zurückgekehrt war.



Es gebe jedoch keinen Zweifel daran, dass die Vergewaltigung stattgefunden habe und ausreichend Hinweise dafür, dass nur Afonso C. der Täter sein könne. Zudem habe er an diesem Abend erfahren, dass das Mädchen tatsächlich erst 13 Jahre alt gewesen sei.



Er habe gewusst, dass sie sich an jenem Abend in einer Notlage befand, weil sie aus einer Betreuungseinrichtung für Jugendliche ausgerissen sei. Zudem sei das Mädchen wegen des intensiven Drogen- und Alkoholkonsums offensichtlich nicht mehr zurechnungsfähig gewesen. Anstatt ihr zu helfen, habe er sie zu weiterem Drogenkonsum ermutigt und akzeptiert, dass sie ihn mit Sex für Drogen bezahle.



Haftstrafe ohne Bewährung gefordert



Deshalb forderte die Anklägerin dann auch eine zehnjährige Haftstrafe ohne Bewährung für Afonso C. Dazu eine Geldstrafe und wegen des Drogenverkaufs im Taxi ein 18-monatiges Fahrverbot.



Für den mitangeklagten Drogenhändler und Taxifahrer Joao Paulo F. forderte sie eine zwölfmonatige Haftstrafe und ein ebenfalls zwölfmonatiges Fahrverbot, wobei sie sich einer teilweisen Aussetzung zur Bewährung nicht widersetze.



Urteil am 9. Januar.