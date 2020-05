In der Wohnung eines Polizisten waren am 25. September 2016 zwei Menschen ums Leben gekommen. Sie wurden vergiftet. Der 30-Jährige wird sich vom 16. Juni an vor Gericht verantworten müssen.

Prozess um Giftmord beginnt am 16. Juni

(SH) - Mehr als dreieinhalb Jahre sind vergangen, seit ein junges Paar tot in einer Wohnung in Bereldingen aufgefunden wurde. Vom 16. Juni an soll einem mittlerweile 30-jährigen Mann deshalb nun der Prozess gemacht werden. Ihm wird vorgeworfen, seine 29-jährige Schwester und deren 31-jährigen Freund vergiftet zu haben. Das Paar hatte am 25 ...