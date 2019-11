Im Dezember 2012 nehmen zwei Männer mehrere Personen als Geisel und rauben sie aus. Zunächst gelingt ihnen die Flucht.

Prozess um Geiselnahme: Weg der Täter führt nach Spanien

Maximilian RICHARD

In Spanien lebte Redda B. in Saus und Braus. Er fuhr Luxusautos, mietete schöne Wohnungen – zumindest bis zu seiner Festnahme im Januar 2013 in der Nähe von Malaga. Seinen Lebensstil hatte er nämlich mit der Beute von mehreren Raubüberfällen und Geiselnahmen in Frankreich und Luxemburg finanziert.



Der 49-Jährige muss sich zurzeit vor dem Bezirksgericht Luxemburg verantworten. Gemeinsam mit Ali A. soll er Mitte Dezember 2012 zunächst einen Geschäftsmann in seiner Wohnung in Eich überfallen und als Geisel genommen haben.



Am folgenden Tag kam es dann zu einem weiteren Raubüberfall und einer Geiselnahme in dem Gebäude der Treuhandgesellschaft des Mannes. Dort war im Vorfeld ein Treffen mit mehreren Uhrenhändlern angesetzt worden.

Mit einer Geisel nach Paris

Die Täter nahmen einen Mitarbeiter der Firma als Geisel und entkamen unter anderem mit Uhren im Einkaufswert von rund einer Million Euro und mehr als 140.000 Euro in bar. Der Mann wurde am folgenden Tag in Paris freigelassen. Mehrere Opfer hatten allerdings sein Verhalten vor und während des Überfalls als verdächtig bezeichnet. Eine Tatbeteiligung konnte ihm dennoch nicht nachgewiesen werden.

In Paris sollen die Täter sich mit Daniel V. und Mohamed F. getroffen haben. Daniel V. soll mit dem Verkauf der Beute in Spanien beauftragt worden sein. Die beiden Männer sind wegen Geldwäsche und Hehlerei angeklagt.



Der Prozess wird am Donnerstag fortgesetzt.