(str) - Man hätte eine Stecknadel fallen hören können. So still wurde es am Vormittag im Verhandlungssaal des Appellationshofes, als der vorsitzende Richter den Angeklagten nach vorne bat.



Der Präsident des Berufungsgerichts wollte sich ein Bild von der Persönlichkeit des inzwischen 61-jährigen Pfarrers machen, dem vorgeworfen wird, 2009 bei einem Messdienerausflug in Taizé (F) ein 14-jähriges Kind vergewaltigt zu haben. Konkret geht es dabei um passiven Oralsex und die Frage, ob der Junge einvernehmlich handelte oder, ob er schlicht nicht den Mut hatte, sich gegen den angesehenen Geistlichen zur Wehr zu setzen.



Laut damals geltendem Gesetz war der 14-Jährige zum Zeitpunkt der Tat sexuell mündig – hätte also prinzipiell einwilligen können. Die Altersgrenze wurde erst 2011 auf 16 erhöht.

Widersprüchliche Aussagen



Der Richter erhoffte sich insbesondere in jenen Punkten Aufklärung, in denen sich der mutmaßliche Täter und das mutmaßliche Opfer widersprechen. „Wir haben zwei Versionen vorliegen und müssen nun entscheiden, welche für uns glaubwürdiger ist“, führte Richter Roger Linden aus.



Er fragte dabei gezielt nach den Küssen, zu denen es bereits im Vorfeld des Ausflugs nach Taizé in der Sakristei in der Belairer Kirche gekommen sein soll. „Da ist eine Lüge“, betonte der Beschuldigte Emile A.



Den Umstand, dass das mutmaßliche Opfer sich in einer Toilette in Ulflingen neben ihn gestellt hatte, habe er erst später als Anmache gewertet. Der Richter bat den Angeklagten auch die angeblichen Anmachversuche des 14-jährigen Jungen im Bus nach Taizé im Detail zu erläutern, da diese offensichtlich nur vom damaligen Pfarrer selbst bestätigt werden.



Mehrfacher Sinneswandel



Die heikelste Frage dürfte jene nach dem mehrfachen Sinneswandel des Angeklagten gewesen sein. Während der Junge stets konstant in seinen Angaben blieb, hatte der Angeklagte mindestens vier Mal seine Aussagen abgeändert – insbesondere bei der Frage, ob es Oralsex gab oder nicht.



Der Beschuldigte erklärte, dass dies unter dem Einfluss der starken Emotionen geschehen sei. Die Nacht in Untersuchungshaft, die Vorführung beim Untersuchungsrichter sowie der Transport in Handschellen hätten ihn regelrecht traumatisiert.



Das Urteil erfolgt am 28. November.