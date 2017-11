(str) - Im belgischen Charleroi gilt er als einer der bekanntesten Verbrecher der Stadt. Aber auch der seit Dienstag laufende Prozess um 18 Einbrüche und ein Homejacking steht ganz in seinem Schatten. Dem, den sie im kriminellen Milieu „le Gitan“ nennen, kann sich offensichtlich keiner der drei Angeklagten entziehen.



Alex J. selbst bleibt genau wie ein weiterer Komplize, Logan B., allerdings noch immer außerhalb der Reichweite der Luxemburger Justiz. Denn die belgischen Behörden haben dessen Auslieferung bekanntlich aus kaum nachvollziehbaren Gründen verweigert. Die beiden 31- und 23-jährigen Männer sollen nun zu einem späteren Zeitpunkt ein eigenes Verfahren bekommen.



Zwischenfall in Schrassig



Dennoch, so scheint es, reicht der lange Arm des Tyrannen aus Charleroi bis nach Schrassig. Denn nachdem seine ehemalige Geliebte, Laetitia B. am Mittwoch ein umfassendes Geständnis abgelegt hatte, war sie offenbar am gleichen Abend in Untersuchungshaft bedroht und angegriffen worden. Verantwortlich für den Zwischenfall machte ihr Anwalt in der Verhandlung einen Tag später ihre mitangeklagte ehemalige Komplizin, Ceca J., die Ehefrau von Alex J.



Deren Aussagen war am Donnerstag nur wenig Konkretes zu den Tatvorwürfen zu entnehmen, allerdings sehr viel zu ihren Lebensumständen. In ihrem Umfeld sei es nun einmal üblich zu stehlen, erklärte Ceca J. den Richtern. Dass sie nach Luxemburg gekommen sei, sei reiner Zufall gewesen und nicht etwa eine Anweisung ihres Ehemannes. Der habe nichts von den Einbrüchen in Luxemburg gewusst. Das habe sie ihm stets verschwiegen.



Ihr Ehemann sei im Übrigen nicht nur ein Krimineller. Er sei auch ein Mensch. Sie habe bereits acht Jahre lang auf ihren Mann warten müssen, als dieser im Gefängnis war. Der habe nach seiner Entlassung ein sauberes Leben geführt, deshalb habe sie ihre Diebeszüge vor ihm verborgen. Kennengelernt habe sie Alex J. im Alter von 12 Jahren, geheiratet habe sie ihn mit 16.

Im Zuge ihrer Anhörung räumte Ceca J. ein, an einigen der ihr vorgeworfenen Taten beteiligt gewesen zu sein, allerdings nicht an allen. Die wenigen konkreten Angaben, die sie machte, konnte die vorsitzende Richterin allerdings mühelos mit dem Verweis auf sichergestellte DNS-Spuren widerlegen – was die Angeklagte mit dem Zwischenruf „Mais vous me maltraitez!“ zu unterbinden versuchte.



Erst Geliebte, dann Opfer



Ihre ehemalige Komplizin, Laetitia B., hatte bereits am Tag zuvor geschildert, wie ihr damaliger Geliebter Alex J. sie 2014 mit seiner Ehefrau zusammenbrachte. Aus heutiger Sicht, wohl weil sie einen Führerschein hatte und Ceca J. nicht – was die anschließenden gemeinsamen Diebes- und Einbruchstouren vereinfachte. Alsdann seien dann aber sehr schnell Misshandlungen und Drohungen gefolgt.



Ihre Teilnahme an elf von 18 Einbrüchen sowie die Teilnahme an dem brutalen Raubüberfall auf eine Familie in Eischen räumte Laetitia B. ein. Geld habe sie nicht erhalten. Dafür aber immer weitere Drohungen und Erpressungsversuche im Bezug auf ihr gemeinsames Kind mit Alex J.

„Aus Angst vor Alex“



„Ich habe gestohlen, um zu essen“, hatte der dritte Angeklagte Jason B. vorgestern erklärt. Der 22-Jährige, der ebenfalls verdeutlichte, aus einem schwierigen sozialen Umfeld zu stammen, sagte, er habe, nachdem er Alex J. kennengelernt hatte, eingewilligt, dessen Schwester zu heiraten. Zunächst habe er einmal 2.000 Euro Lohn für die Beteiligung an Einbrüchen erhalten. Später sei er dann aber von Alex J. gezwungen und gar mit dem Tod bedroht worden. Ihm sei in seinem Lebensumfeld keine andere Wahl geblieben als mitzumachen.



Der Prozess wird am Freitagvormittag abgeschlossen.