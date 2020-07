Prozess: Opfer wohl mit eigenem Messer niedergestochen

Während dem WM-Endspiel 2018 wird in Esch/Alzette ein 26-jähriger Mann mit einem Messer in den Rücken gestochen. Seit Dienstag muss sich ein Tatverdächtiger vor Gericht verantworten.

(str) - Das Messer mit der elf Zentimeter langen Klinge steckte dem Opfer noch im Rücken, als Polizisten am Nachmittag 15. Juli 2018 in der Escher Avenue de la Gare am Kreisverkehr eintrafen. Vom Tathergang wollte kaum jemand etwas mitbekommen haben. Dabei ereignete sich der Messerstich nur wenige Minuten nach Beginn des Fußball-WM-Finales zwischen Frankreich und Kroatien und vor den Gaststätten herrschte sehr dichtes Gedränge.

Nur wenige Zeugen machten überhaupt Aussagen und das auch teils sehr widerwillig ...