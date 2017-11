(SH) - „Ich habe mich der Kreuzung genähert und links einen Radfahrer gesehen. Da ich grünes Licht hatte, bin ich dennoch weitergefahren. Dann wurde ich von der Sonne geblendet und habe einen Impakt gespürt.“ So schilderte eine Autofahrerin den Richtern am Mittwoch jenen Unfall mit einem Radfahrer, in den sie am 4. Januar 2015 nahe des Beneluxplatzes in Esch/Alzette verwickelt war.

Die Frau bleibt stehen, kümmert sich um den Radfahrer, der am Boden liegt, und verständigt die Polizei. „Als wir vor Ort ankamen, waren die Autofahrerin und der Radfahrer vor Ort. Der Radfahrer war zwar etwas aufgedreht, weil er zu seinen Tieren fahren wollte, er wirkte ansonsten jedoch ganz normal“, erklärte einer der Polizisten, der sich am Unfallort befand. Der Mann, der ohne Helm unterwegs war, weigert sich zuerst, in den Krankenwagen einzusteigen, lässt sich dann aber ins Krankenhaus fahren. Dort wird ein Schädel-Hirn-Trauma, Frakturen der Rippen und des Schlüsselbeins sowie Thoraxverletzungen festgestellt. Was jedoch niemand am Unfallort wissen kann, ist, dass diese inneren Verletzungen einen Monat später zum Tod des Mannes führen werden, weshalb sich die Fahrerin am Mittwoch vor Gericht verantworten musste.

Den Aussagen eines medizinischen Gutachters zufolge hätten wohl die durch den Unfall bedingten Verletzungen zum Tode geführt. Das Alter des Opfers sowie der Umstand, dass er nicht kerngesund war, hätten jedoch auch eine Rolle gespielt.

Experten basieren sich auf Fotos

„Wir haben am Unfallort Fotos gemacht, jedoch keine weiteren Spuren gesichert. Wir gingen nicht davon aus, dass es sich um einen schweren Unfall handelte. Deshalb gab es für uns keinen Grund, weitere Spuren aufzunehmen“, sagte der Polizist.

Experten haben nach dem Tod des Mannes versucht, den Unfallhergang anhand der Fotos wiederherzustellen. Dabei lasse nichts darauf schließen, dass die Frau zu schnell unterwegs war. „Computersimulationen haben ergeben, dass das Auto mit einer Geschwindigkeit zwischen 36 und 50 Kilometern in der Stunde unterwegs war“, meinte einer der Experten. Er bestätigte zudem, dass es zum Unfallzeitpunkt wohl „schwierige Sichtverhältnisse“ gegeben hatte, da die Sonne recht tief stand und die Straße nass war.

Der Vertreter der Staatsanwaltschaft pochte dennoch darauf, dass die Frau anhand der schlechten Sichtverhältnisse langsamer hätte fahren müssen. Er forderte eine angemessene Geldstrafe sowie ein Fahrverbot von zwölf Monaten, das zur Bewährung ausgesetzt werden kann.

Das Urteil ergeht am 30. November.

Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.