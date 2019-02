Im Prozess um einen Totschlag im Februar 2015 in Mertert gab die Angeklagte am Donnerstag an, sich gegen den Mann, der sie immer wieder geschlagen habe, verteidigt zu haben. Als diese Version hinterfragt wurde, blockte sie ab.

Lokales 2 Min.

Prozess nach Messerstecherei: Ende einer Misshandlung

(SH) - „Ich habe um mein Leben gefürchtet und gekämpft“, betonte die Angeklagte unter Tränen vor Gericht und erklärte, in Notwehr gehandelt zu haben ...

