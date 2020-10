Prozess nach Messerattacke: Aussage gegen Aussage

Die Angeklagte habe unter häuslicher Gewalt gelitten, meinten zwei Zeugen im Prozess um eine Messerattacke im Oktober 2018 in Redingen/Attert. Das Opfer stritt dies ab.

(SH) - Ist es im Vorfeld der Messerstecherei, bei der am 23. Oktober 2018 ein Mann in Redingen/Attert lebensgefährlich verletzt wurde, zu häuslicher Gewalt gekommen? Dieser Frage gingen die Richter der Diekircher Kriminalkammer am zweiten Verhandlungstag im Prozess um versuchten Totschlag nach.

Dem Opfer zufolge sei es in der Beziehung öfters zu Streitereien gekommen, dies aufgrund des Alkoholkonsums des Paares, aber auch wegen Eifersucht ...