(SH) - Weil sie in der Nacht zum 22. April 2014 in ein Wohnhaus in Berg eingebrochen waren, müssen drei Männer aus Rumänien nun mit hohen Haftstrafen rechnen.



Der Vertreter der Staatsanwaltschaft forderte eine zwölfjährige Freiheitsstrafe gegen Mihail M., 15 Jahre gegen Zoltan G. sowie 15 oder 17 Jahre gegen Florin S., je nachdem ob die Richter eine frühere Haftstrafe gegen den 42-Jährigen in Betracht ziehen oder nicht. Die Männer hatten bei dem Einbruch nicht nur Geld und Wertsachen gestohlen, sondern den Einwohner auch geschlagen und schwer am Gesicht und Rücken verletzt.



Vor den Richtern hatten sie die Tat zugegeben. Sie schilderten allerdings unterschiedliche Tatverläufe. Das Urteil ergeht am 13. Dezember.

Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.