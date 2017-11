(SH) - Einer will mit dem Zug unterwegs gewesen sein, zwei mit dem Auto: Im Prozess um den brutalen Einbruch in der Nacht zum 22. April 2014 in Berg, bei dem Geld und Schmuck gestohlen und das Opfer verletzt worden war, widersprachen und beschuldigten sich die Angeklagten nicht nur gegenseitig, sie gaben vor Gericht auch andere Schilderungen der Tat ab als noch beim Untersuchungsrichter.

So behauptete Florin S. zunächst, die Männer hätten sich an einer Tankstelle in Steinfort getroffen, seien dann mit dem Zug in Richtung Berg gefahren, hätten jedoch noch rund eine halbe Stunde gehen müssen, um zum Tatort zu gelangen. Ihm zufolge soll die Initiative für den Einbruch von Zoltan G. ausgegangen sein. Dieser hätte zuvor auf dem Bauernhof des Opfers gearbeitet und hätte noch 1.500 Euro zu bekommen gehabt. Er habe entgegen der Aussagen der Ermittler keine Eisenstange, mit der das Opfer geschlagen worden sein soll, noch ein Messer gesehen.

Als die vorsitzende Richterin den Angeklagten darauf hinwies, dass seine Aussagen von jenen beim Untersuchungsrichter abwichen, meinte Florin S.: „Vielleicht irre ich mich bei Details, aber die wichtigen Sachen kann ich nicht vergessen.“ Später ruderte er zurück: „Ich bitte Sie, die Version des Opfers zurückzubehalten.“ Weiter sagte der 42-Jährige, es sei das erste Mal, dass er an einem Einbruch beteiligt gewesen sei. Von Vorstrafen wollte er nichts wissen – bis die Richterin ihm einen Auszug aus seinem Strafregister vorlas: Er verbrachte bereits 17 Jahre im Gefängnis.

Erst nachdem Zoltan G. ihn als Anführer dargestellt hatte, ließ sich Florin S. zu Aussagen hinziehen, die der Version des Opfers etwas näher kamen. Ja, es seien eine Eisenstange und ein Messer im Spiel gewesen. Er habe nicht gesehen, dass das Opfer mit der Eisenstange geschlagen worden sei, aber er habe die Stange in der Hand von Zoltan G. gesehen.

Mit den Fäusten geschlagen

Letzterer schob Florin S. die Schuld hingegen in die Schuhe. Die drei Männer hätten sich in einer Bar in Luxemburg-Stadt getroffen und seien dann mit dem Wagen von Mihail M. nach Berg gefahren. Dort habe Florin S. die Order gegeben. Er habe ihm befohlen, das Opfer zu schlagen. Er habe dies mit den Fäusten getan. Von einer Eisenstange wisse er nichts. Er habe nach dem Überfall 200 Euro bekommen. „Florin S. sagte, die Uhren und der Schmuck seien für ihn, da er das Opfer gefesselt hatte“, so Zoltan G., der trotz seiner erst 23 Jahren bereits wegen über 20 Diebstählen vorbestraft ist. Die Frage, warum das Opfer ihn als denjenigen beschrieben hatte, der mit der Stange zugeschlagen hätte, konnte er nicht beantworten.

Mihail M., der seine Verwicklung in den Einbruch zum Auftakt des Prozesses noch abgestritten hatte, gab am Dienstag zu, an der Tat beteiligt gewesen zu sein. „Zoltan G. sagte, dass das Opfer mindestens 100.000 Euro zu Hause haben muss.“ Zugeschlagen sollen ihm zufolge zuerst jedoch nur Zoltan G. und Florin S. haben. „Ich habe nur einmal geschlagen“, so Mihail M., der ebenfalls vorbestraft ist. Die Eisenstange habe er gesehen, als Zoltan G. sie fallen gelassen hatte. „Ich denke, er wollte sich vor dem Hund schützen“, erklärte er. Es sei auch Zoltan G. gewesen, der das Opfer gefesselt hatte.

Der Prozess wird am Mittwoch fortgesetzt.



