Prozess: Mit dem Taxischild unter dem Arm

Ein Mann beschädigt das Dienstfahrzeug eines Bekannten vor laufender Kamera. Er bestreitet die Tat dennoch. Nun riskiert er eine Haftstrafe.

(str) - Stand nun USA auf dem Rucksack oder Taxi? Das ist eine der Fragen, mit der sich diese Woche eine Strafkammer in einem Prozess um mutwillige Beschädigung befassen musste. Ein Mann wird beschuldigt, das Taxi eines Bekannten im hauptstädtischen Parkhaus Rocade beschädigt zu haben. Das Taxischild wurde mitsamt Kabelbaum vom Dach gerissen und die Motorhaube sowie ein Kotflügel mit einem spitzen Gegenstand geschrammt.

Und die Beweislast scheint erdrückend. Allerdings sehen sowohl der Angeklagte wie auch sein Anwalt das anders. Es gibt zwar Videobilder von Überwachungskameras aus der Tiefgarage. Doch bei dem, was darauf zu erkennen ist, scheiden sich die Geister.

Das entscheidende Foto fehlt

Auf den Bildern ist dem ermittelnden Polizisten zufolge der Angeklagte zu sehen, der sich in einer Märznacht 2018 kurz nach 1.30 Uhr in das Parkhaus schleicht, der sich an dem Schild zu schaffen macht, sich über die Motorhaube beugt, mit dem Schild verschwindet und schließlich zurückkehrt, um Handyfotos vom beschädigten Auto zu machen. Der Angeklagte bestreitet dies.

Das Problem ist, das Video lässt sich im Gerichtssaal nicht abspielen. Verhandelt wird also mit Screenshot und eben jenes Standbild, auf dem der Beschuldigte das Schild vom Dach reißen soll, fehlt.

Gegenüber der Polizei hat er angegeben, er sei zwar am Tatort gewesen, habe jedoch das Taxi nicht beschädigt. Auf dem Video sei er mit einem Rucksack mit der Aufschrift „Taxi“ zu sehen. Im Prozess erzählt er nun, er habe das Taxischild in der Einfahrt gefunden. Der Wagen sei vorher schon beschädigt gewesen.

Tathintergrund unklar



Sein Verteidiger meinte zudem, sein Mandant habe auf den Videobildern lediglich einen Rucksack. Und darauf sei USA geschrieben, nicht Taxi. Der Richter quittierte das Argument mit einem Grinsen und meinte, er sei sich sicher, dass auf dem Gegenstand in den Händen des Beschuldigten Taxi zu lesen sei. Im Gerichtssaal ist die Diskussion somit vom Tisch.

Die Gründe für die dem Angeklagten vorgeworfene Randale bleiben indes im Dunkeln. Der Taxifahrer hatte dem Beschuldigten nämlich eigentlich Obdach gewährt und ihm regelmäßig Gefälligkeiten getan. Er ging denn auch davon aus, dass der Täter im Auftrag eines anderen gehandelt habe, einer Person, mit der er eben Streit habe.

Dies würde die Handyfotos erklären. Darüber hinaus habe er den Angeklagten kurz nach der Tat mit der betreffenden Person gesehen. Beweisen lasse sich dies allerdings ohne Geständnis natürlich nicht.

Staatsanwaltschaft fordert Haft

Der Ankläger betont zum Abschluss der Verhandlung, es gebe in diesem Fall keine hundert Möglichkeiten. Es sei auch gar nicht notwendig, die Tat lückenlos aufzuklären. Die vorliegenden Indizien würden keinen Zweifel daran lassen, dass der Angeklagte die Tat tatsächlich begangen habe. Deshalb sei er zu einer Geldstrafe und zu einer Gefängnisstrafe zu verurteilen. Letztere könne aber auch als Sozialstunden abgeleistet werden.

Das Urteil der Strafkammer ergeht am 30. April.