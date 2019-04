Zwei Brüder legen sich spätnachts im Bahnhofsviertel mit der Polizei an – einer riskiert nun eine Haftstrafe.

Prozess: Mit dem Messer in der Ausnüchterungszelle

Steve REMESCH

Dass Betrunkene die Nacht in einer Ausnüchterungszelle verbringen müssen, ist regelmäßig in Polizeiberichten zu lesen. Wie sich das in der Regel so abspielt und wie schnell sich ein durchaus schwerwiegendes Strafverfahren aus einem durchzechten Abend ergeben kann, zeigte sich am Dienstag in einem Prozess.

Letztes Jahr am 13. März ist spätnachts eine Streifenwagenbesatzung in der hauptstädtischen Rue du Fort Neipperg unterwegs, als sie auf zwei Männer trifft, die laut singen, brüllen und auf der Straße tanzen. Der Bitte der Beamten, die Nachtruhe der Anwohner zu respektieren, kommen sie nicht nach. Sie poltern laut weiter, erzählt ein Polizist im Zeugenstand.

Ruhestörung und Widerstand gegen die Staatsgewalt In der Nacht zum Dienstag traf eine Polizeistreife kurz nach Mitternacht zwei Männer in der Rue du Fort Neipperg an, die die nächtliche Ruhe durch Geschrei und Gesang massiv beeinträchtigten.

Als die Sicherheitskräfte aussteigen, drückt einer der Männer einen Beamten mit der flachen Hand weg. Es folgen Beschimpfungen und Unterstellungen. Die Polizisten entscheiden, die deutlich Betrunkenen – es sind Brüder – in einer Ausnüchterungszelle unterzubringen.

Doch damit eskaliert die Situation endgültig. Abwechselnd wehren sie sich gegen die Beamten, spucken, beleidigen. Auf der Wache droht der jüngere der Brüder schließlich, er werde die Polizisten bei erster Gelegenheit abstechen. Doch die Pointe folgt erst: Beim Einschluss in die Zelle händigt er den Beamten ein Messer aus, das diese bei der Körperdurchsuchung übersehen hatten.

Auf der Anklagebank rechtfertigte sich der heutige 22-Jährige, er habe vielleicht übertrieben heftig reagiert. Aber nur, weil die Polizisten sie völlig grundlos in Handschellen gelegt hätten und später unnötig gewaltsam vorgegangen seien. Bedroht habe er die Beamten zu keinem Zeitpunkt.

Der Ankläger hielt dem entgegen, es sei nun an der Zeit, Verantwortung zu übernehmen. Wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt, Beamtenbeleidigung und Drohungen forderte er dann auch eine Haftstrafe von einem Monat.

Das Urteil der Strafkammer ergeht am 30. April.