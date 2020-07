Prozess: Minderjähriger im Gewaltrausch

Im Gefängnis Schrassig ist seit Januar ein 17-Jähriger inhaftiert. Am Donnerstagmorgen stand nun sein Prozess an - und der offenbart Abgründe.

(str) - „Ferme ta geule, mec“, waren so ziemlich die ersten Worte, die am Donnerstag ein 17-jähriger Angeklagter vor einer hauptstädtischen Strafkammer an den vorsitzenden Richter richtete. Und er gab damit auch den Ton für die restliche Verhandlung an.

Der Angeklagte hatte Ende Januar 2020 Schlagzeilen gemacht, als ein Jugendgericht entschied, den Minderjährigen aus der Sicherheitseinheit des Centre socio-éducatif de l'Etat (Unisec) in Dreiborn in die Haftanstalt Schrassig zu verlegen – also in ein Gefängnis, das im Prinzip ausschließlich für Erwachsene vorgesehen ist ...