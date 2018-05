Ein 52-jähriger Mann musste sich am Mittwoch vor Gericht wegen eines Gewaltausbruchs gegenüber einem Minderjährigen im Juni 2017 in Grevenmacher verantworten.

Lokales 2 Min.

Prozess: Mann rastet aus und greift Elfjährigen an

Steve REMESCH Ein 52-jähriger Mann musste sich am Mittwoch vor Gericht wegen eines Gewaltausbruchs gegenüber einem Minderjährigen im Juni 2017 in Grevenmacher verantworten.

„Sind Sie sich bewusst, dass Sie für das, was Ihnen vorgeworfen wird, fünf bis zehn Jahre Gefängnis riskieren?“, hielt der vorsitzende Richter dem Angeklagten vor, als dieser seinen gewaltsamen Angriff auf einen elfjährigen Jungen zum wiederholten Mal rechtfertigen wollte.



Am 17. Juni 2017 sei ihm schlicht der Kragen geplatzt, betonte der Angeklagte. Die Kinder aus dem Viertel hätten ihn zu sehr geärgert. „Sie waren immer blöd und frech und haben mit den Füßen gegen die Tür getreten“, ärgerte er sich. Eine Nachbarin, die als Zeugin vorgeladen war, bestätigte, dass sich die Kinder wohl einen Spaß daraus machten, an fremden Haustüren zu klingeln oder an Fenster zu klopfen.



Dass der Mann wohl besonders ins Visier der Kinder geraten sei, habe wohl den Grund, dass sie sicher sein konnten, dass er sich ärgern und sie anschreien würde. So ging es wohl auch an jenem Samstagnachmittag im Juni vergangenen Jahre. Der 52-jährige Angeklagte beließ es an diesem Tag nicht dabei, die Kinder nur anzuschreien.

Laut Anklage habe er einen Jungen, als er ihn zu fassen bekam, mitsamt Fahrrad aufgehoben und zu Boden geworfen. Laut Zeugen soll er den Jungen sogar zwei Mal hintereinander zu Boden geworfen haben. Zudem habe er ihn auch beim Hals gepackt und ihm Fußtritte verpasst. Zuletzt habe er das Fahrrad auf den Jungen geworfen.



Elfjähriger schwer verletzt



„Das Kind trug sehr schwere Verletzungen davon“, führte die Vertreterin der Anklage aus. Unter anderem habe der elfjährige Junge ein Loch im Kopf gehabt und stark geblutet. Ein Gutachter habe zudem das psychische Trauma des Kindes auf der Stufe Zehn auf einer Skala von zehn eingeordnet.



Der Angeklagte hatte im Prozess angeführt, ihm sei an jenem Tag schlicht eine Sicherung durchgebrannt. Er gebe zu, dass er den Jungen gepackt und zu Boden geworfen habe – aber nur einmal und das Fahrrad habe er auch nicht hinterher geworfen.

Sein Verteidiger führte darüber hinaus aus, der Mandant habe den Jungen eigentlich gar nicht verletzen wollen. Er sei selbst sehr erschrocken gewesen, als er bemerkt habe, dass er den Jungen verletzt habe. Der Angeklagte habe die Nerven verloren, nachdem er vier oder fünf Jahre lang gehänselt worden sei und weder die Polizei noch der Schöffenrat, an die er sich mehrfach gewandt habe, etwas unternommen hätten.



Wegen der andauernden Provokation seien seinem Klienten auch mildernde Umstände zu gewähren. Zudem habe keine Tatabsicht bestanden, die Richter sollten das Urteil deswegen aussetzen oder eine Bewährungsstrafe aussprechen.



Dies sah die Vertreterin der Staatsanwaltschaft allerdings ganz anders. Sie forderte eine Haftstrafe von 20 Monaten und eine Geldbuße. Das Urteil ergeht am 21. Juni.