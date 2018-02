(dho) - Als die Beamten aus Luxemburg am 8. Dezember 2014 von ihren belgischen Kollegen informiert wurden, dass ein Wagen, der am 1. Dezember in Wolkrange (B) gestohlen wurde, in Richtung Frisingen unterwegs war, wussten sie vermutlich noch nicht, dass sie es mit einem mutmaßlichen Schwerverbrecher zu tun hatten.



Nämlich mit Jérémy Pierson, dem derzeit im belgischen Arlon der Prozess gemacht wird. Dem 30-Jährigen werden unter anderem Mord und Vergewaltigung der 14-jährigen Béatrice Berlaimont zur Last gelegt, aber auch ein Angriff auf eine 18-jährige Joggerin in einem Luxemburger Park.



Gegen 19.45 Uhr hatten die Beamten damals, am 8. Dezember 2014, den gesuchten Wagen ausfindig gemacht. Ein Versuch, das Auto zu stoppen, misslang. Drei Streifenwagen nahmen die Verfolgung auf. Der Autofahrer flüchtete aber mit hoher Geschwindigkeit in die entgegengesetzte Fahrtrichtung und beschädigte dabei mindestens drei andere Fahrzeuge. Wegen eines Staus musste er schließlich anhalten, flüchtete dann aber wieder.



Prozess in Arlon



Am Dienstagmorgen sagten die luxemburgischen Beamten vor Gericht in Arlon (B) aus, wie "lavenir.net" berichtet. Mit gezogener Waffe habe der luxemburgische Polizist den Fahrer auf Französisch aufgefordert, den Motor abzustellen und das Fenster zu öffnen. Der Autofahrer flüchtete aber auf ein Neues und fuhr in entgegengesetzter Richtung auf die Autobahn auf. Auf das Heck des Wagens wurde ein Schuss abgegeben, was ihn aber nicht stoppte. Einen Tag später wurde Pierson dann verhaftet.



Vor Gericht verteidigte Piersons Anwalt dessen Flucht vor der Polizei nun mit dem Argument, er habe Angst bekommen, da eine Waffe auf ihn gerichtet worden war und die Beamten hätten ihn auf Luxemburgisch angesprochen, was er nicht verstanden habe.