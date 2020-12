Prozess gegen Räuber aus dem Adventskalender beginnt

Brutaler Überfall auf älteres Ehepaar im Jahr 2015: Kevin P. muss sich von Mittwoch an vor der Kriminalkammer verantworten.

Brutaler Überfall auf älteres Ehepaar im Jahr 2015: Kevin P. muss sich von Mittwoch an vor der Kriminalkammer verantworten.

(str) - Das Szenario ist blanker Horror: Drei Männer gehen an einem Samstagvormittag in einem Einkaufszentrum am Rande der Hauptstadt regelrecht auf Opferjagd. Sie halten nach älteren Menschen Ausschau – wohlhabenden älteren Menschen. Sie werden fündig und berauben ein über 80-jähriges Paar auf erschreckend und sinnlos gewaltsame Weise.

Nachdem bereits zwei Täter in diesem Fall rechtskräftig verurteilt sind, beginnt am Mittwoch der Prozess gegen einen dritten Tatverdächtigen: Kevin P ...