Wegen unsittlichen Verhaltens gegenüber Schülerinnen muss sich ein Lehrer aus Bissen vor Gericht verantworten. Der Prozess wird allerdings nicht wie eigentlich geplant am Dienstag, sondern erst im Januar fortgesetzt.

Prozess gegen Lehrer wird erst im Januar fortgesetzt

(SH) - Der Prozess gegen den Lehrer aus Bissen, dem unsittliches Verhalten gegenüber von Schülerinnen vorgeworfen wird, hätte eigentlich am Dienstagnachmittag fortgesetzt werden sollen. Dann hätte jener Psychiater, bei dem der Angeklagte seit zwei Jahren in Behandlung ist, als Zeuge vor Gericht aussagen sollen. Dem wird jedoch nicht so sein: Wie die Pressestelle der Justiz mitteilte, wird das Verfahren aufgrund eines Krankheitsfalls auf Seiten der Verteidigung erst im Januar wieder aufgenommen.



Der 42-jährige ehemalige Lehrer soll zwischen 2003 und 2015 im Schwimmbad sowie bei Ausflügen an den Stausee etwa zehn Jahre alte Schülerinnen gefilmt haben, als diese nackt waren. Mehrmals soll er den Kindern befohlen haben, sich nach der Dusche nackt ins Bett zu legen, damit er sie auf Zecken untersuchen könne. Tatsächlich sei es ihm jedoch nur darum gegangen, den Intimbereich der Mädchen zu sehen und zu filmen.