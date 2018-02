(SH) - „Mein schlimmster Albtraum wurde Wirklichkeit.“ Mit diesen Worten erinnerte sich eine junge Joggerin am Montag in Arlon im Prozess gegen den mutmaßlichen Mörder Jérémy Pierson an den Abend des 12. Juni 2014. Gegen 21.30 Uhr machte die damals 18-Jährige eine Joggingrunde durch den Parc Laval in Eich/Weimerskirch. „Es war noch hell und ich lief eine Strecke, die mir bekannt war“, erklärte die junge Frau im Zeugenstand.

Auf einmal sah die Läuferin rund 50 Meter vor ihr einen Mann, der eine weiße Plastiktüte bei sich trug: „Er ging in die gleiche Richtung wie ich und ich dachte, dass er mich nicht bemerkt hatte. Da ich nur 100 Meter von den Häusern entfernt war und keine Waffe gesehen hatte, schien es mir sicher, weiter zu laufen.“

Als die Finnin, die zum Tatzeitpunkt mit ihrer Familie in Luxemburg lebte, den Mann überholen wollte, sprach dieser sie an. Da sie Kopfhörer trug, entgegnete sie dem Mann, dass sie ihn nicht verstanden hätte. „Ab dem Moment habe ich mich unwohl gefühlt“, so das Opfer. Ihr Gefühl sollte sie nicht täuschen. Denn kaum war sie an dem Mann vorbei, griff dieser sie an. „Ich hatte keine Zeit wegzulaufen“, schilderte sie weiter. Sie spürte, wie der Mann sie mit einer Hand festhielt und ihr mit der anderen ein Tuch ins Gesicht hielt - und reagierte geistesanwesend. „Ich ging davon aus, dass das Tuch mit einer betäubenden Substanz getränkt war, wie man dies in Filmen sieht. Deshalb habe ich versucht, nicht einzuatmen, zu schreien und mich zu befreien.“

„Um mein Leben gekämpft“

Als die junge Frau einen Schlag auf die Brust verspürte, begriff sie, dass der Täter einen Elektroschocker gegen sie verwendete. Rund 20 elektrische Schläge bekam sie ab. „Ich habe um mein Leben gekämpft“, so ihre Aussage. Ihr sei klar geworden, dass ihre Chance dem Mann zu entkommen, sich mit der Zeit verringern würde. Auf der Suche nach einer Möglichkeit, sich zu befreien, habe sie dem Mann dann in die linke Hand gebissen. „Er lockerte seinen Griff und ich konnte mich losreißen. Ich bin dann weggelaufen, doch es war wie im Albtraum. Ich kam einfach nicht vorwärts.“ Der Täter packte ein zweites Mal zu, drückte sein Opfer in ein Gebüsch. Erneut schrie die junge Frau nach Hilfe. „Ich wusste, dass ich bei Bewusstsein bleiben muss. Doch ich war erschöpft und wusste, dass ich nicht mehr lange würde durchhalten können. Ich war zu dem Zeitpunkt in einer guten physischen Verfassung. Das hat mir wohl das Leben gerettet“, beschrieb sie ihren Kampf.

Zur Überraschung der jungen Frau wandte sich ihr Peiniger dann jedoch ab. „Erst konnte ich mich nicht bewegen. Dann bin ich losgelaufen.“ Einmal habe sie noch in Richtung des Täters geblickt und sein „Ekel erregendes Lächeln“ gesehen.

Auf dem Nachhauseweg begegnete die Finnin einer Frau, die die Polizei verständigte. Dass es sich bei dem Täter um Jérémy Pierson handelte, fand die mittlerweile 21-Jährige erst Monate später heraus, als sie nach dem Mord an der 14-jährigen Béatrice ein Bild des Mannes auf Facebook sah. „Ich wusste gleich, dass es sich um meinen Angreifer handelte.“ DNA-Abgleiche mit jenen Spuren, die der Täter an der Kleidung der Läuferin hinterlassen hatte, lieferten die Bestätigung. „Dies wurde mir jedoch erst vor einer Woche gesagt“, so die Finnin.

Jérémy Pierson ließ seinerseits weiterhin Unklarheit herrschen. „Ich sage nicht dass ich es getan oder nicht getan habe. Aber ich kann mich nicht erinnern“, spielte er auf seinen Drogenkonsum an. Immerhin gab er zu, sich regelmäßig nach Luxemburg begeben zu haben – in eine Bar in Nähe des Bahnhofs.

Psychische Wunden

Das Opfer hat unterdessen bis heute mit den Folgen des Angriffs zu kämpfen. Spuren vom Elektroschocker seien immer noch an ihrer Brust zu sehen. Am schlimmsten seien jedoch die psychischen Folgen gewesen. „Nach dem Angriff hatte ich das Gefühl, dass ich mein Leben riskiere, wenn ich das Haus verlasse. Und ich fühlte mich schmutzig“, erklärte die 21-Jährige. Ihr Studium in Maastricht musste sie abbrechen. Stattdessen zog sie wieder nach Finnland. Erst seit einer Woche lebt sie alleine in einer Wohnung. Zuvor sei dies unmöglich gewesen, erklärte ihre Mutter. „Sie hatte sich nach dem Angriff sehr verändert und komplett zurückgezogen.“

Für ihre Aussage vor Gericht war die 21-Jährige eigens aus Finnland angereist. „Ich bin froh, dass ich und andere Opfer erklären durften, was Jérémy Pierson uns angetan hat. Sonst hätte er wohl auch über uns gesagt, dass wir ihn freiwillig begleitet hätten. Wir sprechen hier auch für Béatrice.“

Bei dieser Aussage kamen nicht nur der Finnin die Tränen, sondern auch der Mutter der getöteten 14-Jährigen. „Es war ein bewegender Moment. Ich danke ihr, dass sie den Mut hatte, auszusagen. Durch ihre Worte versteht man, wie grausam der Angeklagte in seinem Handeln war“, meinte die Mutter von Béatrice.

Rund 20 Straftaten werden dem Angeklagten vorgeworfen. Beweisstücke liegen kistenweise im Gerichtssaal in Arlon.

Foto: Sophie Hermes

Ein Mord, rund 30 weitere Straftaten

Seit Montag vergangener Woche steht Jérémy Pierson in Arlon vor Gericht. Er wird beschuldigt, im November 2014 ein 14-jähriges Mädchen entführt, missbraucht und ermordet zu haben. Am ersten Verhandlungstag hatte der Angeklagte die Vergewaltigung zugegeben, allerdings erst nachdem das Mädchen freiwillig zu ihm ins Auto gestiegen sei. An weitere Details erinnere er sich aufgrund seines Alkohol- und Drogenkonsums nicht. Den Tod des Mädchens hätte er nicht gewollt. Die 14-Jährige war acht Tage nach ihrem Verschwinden tot aufgefunden worden – angebunden an einem Jagdturm. Dem Gerichtsmediziner zufolge soll das Mädchen erstickt sein.

Zudem muss sich der 30-Jährigen wegen rund 30 weiterer Straftaten verantworten. So soll er sich unter anderem im Dezember 2014 Zugang zum Auto einer 21-jährigen Frau verschafft und sich an dieser vergriffen haben. Ein paar Tage später versuchte er den gleichen Coup in Frankreich. Diesmal schlug das Opfer den Täter jedoch in die Flucht, in dem die Frau schrie und die Hupe aktivierte.

Weiter muss sich Jérémy Pierson verantworten, weil er im Juni 2014 eine Joggerin in Luxemburg-Stadt angegriffen haben soll. Diese hatte ihn am 12. Dezember 2014 als Täter identifiziert.

Der Prozess soll noch zwei Wochen dauern.

