Prozess gegen Gaston Vogel geht in die zweite Runde

Gaston Vogel und die "stinkenden Bettler" Wider den intellektuellen "Abschaum"

Die Debatte um Armut und Asylpolitik hat auch in Luxemburg eine besonders unangenehme Richtung eingeschlagen. Die Episode um den offenen Brief des Anwalts Gaston Vogel lässt tief in den Zustand unserer Gesellschaft blicken. Ein Kommentar von Christoph Bumb.