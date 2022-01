Prozess eines Corona-Leugners wegen Covid-Erkrankung vertagt

Ausländerfeindlichkeit in Luxemburg Gleich und gleich gesellt sich gern

Ein Sitzungsbericht der ausländerfeindlichen Gruppierung „Amicitia – Lëtzebuerger Patriote Liga“ (ALP) ist am Montag an die Öffentlichkeit gelangt. Das Dokument bietet einen ebenso verstörenden wie aufschlussreichen Einblick in die „neue rechte Szene“ in Luxemburg.