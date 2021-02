Prozess: Der nette Mann aus dem Bus

Eigentlich hatten sich die 14-jährige Ausreißerin und der 54-jährige Alkoholiker gut verstanden. Dann nicht mehr. Nun steht der Tatvorwurf der versuchten unsittlichen Berührung und der Freiheitsberaubung im Raum.

(str) - In einem Punkt sind sich in diesem Prozess alle Parteien einig: Als der 54-jährige Mann und das 14-jährige Mädchen aufeinandertreffen, haben sich Zwei gefunden, denen es nicht gut ging. Aus dem, was in der Folge geschieht, ergibt sich allerdings eine Anklage wegen Angriffs auf die Schamhaftigkeit bei einer Minderjährigen unter 16 Jahren, Kindesentzug und Freiheitsberaubung.

Der Angeklagte in diesem Fall ist derart alkoholkrank, dass er mittlerweile nicht mehr verhandlungsfähig ist ...