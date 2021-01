Prozess: 93-Jährige um 900.000 Euro betrogen

Der Angeklagte soll eine ältere Dame um ihr gesamtes Erspartes gebracht haben. Er steht nicht zum ersten Mal wegen Betrugs vor Gericht.

40 Jahre Erfahrung habe er im Immobiliengeschäft – weltweit. Sein Unternehmen sei unter anderem für den Bau des Trump Towers in New York verantwortlich gewesen, Donald Trump nenne er einen Freund. Von den beiden gäbe es sogar ein Foto. Beide Arm an Arm, lachend. „Wenn Sie möchten, kann ich es Ihnen mitbringen“, so der Angeklagte zum vorsitzenden Richter der siebten Strafkammer.

Dieser zeigte sich von der Selbstinszenierung des Mannes allerdings nur wenig beeindruckt ...