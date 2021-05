Am Montagnachmittag hat sich eine Delegation von ProVelo-Vertretern mit dem hauptstädtischen Schöffenrat an einen Tisch gesetzt.

ProVelo erhält Genehmigung für alternative Protest-Route

Es wird am Samstag eine Demonstration von Radfahrern in der Hauptstadt geben. Unter welcher Form, das wird ProVelo am Montagabend bei einer Vorstandssitzung entscheiden.

Nachdem der hauptstädtische Schöffenrat der Radfahrerinitive sieben Wochen und sechs Tage nach deren Antrag und neun Tage vor der Veranstaltung eine Absage erteilt hatte, widerrief die Stadtführung diese Entscheidung nun nach einem Treffen mit einer Delegation von ProVelo und Vertretern der Polizei am Montagnachmittag.

Provelo entscheidet erst am Montagabend

Kurz nach 17 Uhr wurde eine Genehmigung für einen Protestzug ausgestellt - allerdings mit einer veränderten Route. So soll die Place de la Constition nicht mehr der Startpunkt der Demonstration sein. Weitere Abweichungen von der Original-Route gibt es wohl auch, darüber liegen aber derzeit keine detaillierten Informationen vor.

ProVelo hat die nun vorgeschlagene Route noch nicht angenommen. Eine Entscheidung hierzu soll erst am Montagabend bei einer Vorstandsitzung gefällt und am Dienstag mitgeteilt werden.

Der Schöffenrat hatte der #Velosmanif21 von ProVelo am kommenden Samstag mit dem Argument eine Absage erteilt, dass an diesem Datum bereits der Stroossemaart stattfinde.

ProVelo hat daraufhin angekündigt, aus der Demonstration eine Fahrradtour zu machen. Verbieten lassen wollte man sich die lang geplante Protestveranstaltung nicht. Vor mehreren Seiten war auch die Rechtsstaatlichkeit der Entscheidung, dieser Demonstration keine Genehmigung zu erteilen, infrage gestellt worden.

„Nicht gegen Radfahrer“

„Unsere Entscheidung war nicht gegen die Radfahrer gerichtet“, erklärt Mobilitätsschöffe Patrick Goldschmidt dem „Luxemburger Wort“ nach dem Treffen mit ProVelo. „Wir dachten, es sei an der Zeit, sich solidarisch mit unseren Geschäftsleuten zu zeigen und wir wollten verhindern, dass sich die Kundschaft von einer Demonstration in der Stadt abschrecken lässt.“

Zudem habe es vor der politischen Entscheidung auch einen negativen Bescheid von der Polizei und den technischen Diensten der Stadtverwaltung gegeben. Gemeinsam mit der Polizei sei nun eine neue Route ausgearbeitet worden.

Goldschmidt betont weiter, dass der späte Zeitpunkt der Absage pandemiebedingt gewesen sei - und keine Frage von schlechtem Willen. Es sei eben unter den gegebenen Umständen schwer, im Voraus zu planen. Selbst die Frage, ob der Stroossemaart tatsächlich stattfinden könne, sei erst kürzlich geklärt worden.





