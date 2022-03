Radfahrinitiative ProVelo fordert schnelles Umdenken bei der Mobilitätspolitik angesichts des Klimawandels und steigender Bedürfnisse.

Angesichts von Klimawandel und Verkehrskollaps

ProVelo: „Baut Radwege und Radfahrer werden kommen“

Steve REMESCH Radfahrinitiative ProVelo fordert schnelles Umdenken bei der Mobilitätspolitik angesichts des Klimawandels und steigender Bedürfnisse.

Angesichts des Klimawandels, der Umweltverschmutzung und zunehmender Mobilitäts- und Gesundheitsbedürfnisse fordert die Radfahrinitiative ProVelo eine schnellere Gangart bei der Entwicklung von Infrastrukturen für Radfahrer.

Die Hauptstadt, Esch und Ettelbrück sollen deswegen gemeinsam mit ihren Randgemeinden sowie dem Mobilitätsministerium kohärente und ganzheitliche Fahrradpläne aufstellen, anstatt so wie jetzt nur auf punktuelle Verbesserungen zu setzen, so ProVelo in einer Pressemitteilung.

Gemeinsame Konzepte

Dafür sei es zwingend erforderlich, dass Hauptachsen definiert werden, um Expressverbindungen zu schaffen, die ausschließlich Radfahrenden vorbehalten bleiben. Ebenso müssten effizientere Maßnahmen ergriffen werden, um den Verkehr und die Verkehrsgeschwindigkeit in den Wohnvierteln zu verringern.

Ferner müssten auch die Parkraumkonzepte für Anwohner und Besucher insoweit überdacht werden, als sie einen Wechsel zu anderen Mobilitätsformen ermutigen sollen, so ProVelo. Und das insbesondere für Fahrstrecken, die kürzer als 15 Kilometer sind.

Monatliche autofreie Sonntage hätten sich in Paris etwa als wahrhaften Erfolg sowohl für die Einwohner als auch für Geschäftstreibende bewährt. Sie hätten bewiesen, dass der Mentalitätswechsel möglich sei, unterstreicht ProVelo. Angesichts der hohen Treibstoffpreise empfehle selbst die internationale Energieagentur deren Einführung in allen größeren Städten.

Paris als Vorbild

Das Seminar und die anschließende Konferenz mit dem beigeordneten Bürgermeister von Paris, Christophe Najdovski – bei denen am 16. März insgesamt mehr als 140 Personen der Einladung von ProVelo gefolgt waren – hätten gezeigt, wie man ein effizientes Fahrradkonzept umsetze: durch einen klaren politischen Willen und eine kohärente Strategie und Herangehensweise. So habe sich dann auch das Antlitz einer Stadt, die im Automobilverkehr erstickt, sehr schnell verändert.

Um derartige Ziele zu erreichen, brauche es eine klare politische Vision und den Willen, sich in Prozesse mit einer tatsächlichen Bürgerbeteiligung einzulassen, die auch für die Zivilgesellschaft zugänglich seien.

Außerdem sei auch Mut gefordert, selbst Verantwortung zu übernehmen und die Wählerschaft von der Notwendigkeit von Veränderungen zu überzeugen. Auch wenn diese zunächst manchmal unpopulär erscheinen würden, kämen sie der ganzen Gesellschaft zugute. Baut Radwege und die Radfahrer werden kommen, betont ProVelo abschließend. Das habe Paris bewiesen.

