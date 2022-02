Auch an diesem Wochenende finden Demonstrationen von Maßnahmengegnern statt. Bislang sind keine besonderen Vorkommnisse zu verzeichnen.

Proteste gegen Corona-Maßnahmen verlaufen friedlich

In der Hauptstadt haben sich am Samstag laut Polizeiangaben etwa 150 Impf- und Maßnahmengegner versammelt. Innerhalb des Demonstrationsperimeters zwischen dem Glacis-Feld und der Place de l'Europe fanden zwei Veranstaltungen statt. Die Polizei war mit einem größeren Aufgebot präsent. Besondere Vorkommnisse waren ersten Erkenntnissen zufolge nicht zu verzeichnen. Die Stimmung blieb weitgehend friedlich.

Der Demonstrationszug eines neu gegründeten Bürgerkollektivs nahm den Weg über die Rote Brücke zur Place de l'Europe. Vor der Philharmonie legten die Demonstranten Kerzen nieder und hielten Reden.

Nachdem es bei unangemeldeten Corona-Protesten mehrmals zu Ausschreitungen gekommen war, will das Bürgerkollektiv eigenen Angaben zufolge den Protesten ein neues, friedlicheres Gesicht geben. Allerdings waren am Samstagnachmittag bei der Demo besorgniserregende Parolen zu vernehmen. Die Demonstranten stimmten mehrmals diesen Gesang an: „De Bëttel gëtt gehaangen op der neier, rouder Bréck, well en ass komplett verréckt“.

Der Demonstrationszug eines neu gegründeten Bürgerkollektivs zog zur Place de l'Europe. Foto: Elena Arens

Der Demonstrationszug trat schließlich wieder den Rückweg an. Die Gruppierung schloss sich wieder mit der zweiten zurückgebliebenen Gruppe, der Saturday for Liberty-Bewegung, unweit des Glacis auf der Avenue John F. Kennedy zusammen.

Kurz nach 17 Uhr zogen die Demonstranten dann wieder auf das Glacis-Feld und die Versammlung löste sich langsam auf. Durch die Kundgebungen war der Verkehr zeitweise gestört. Auch die Tram zirkulierte vorübergehend nicht.

Unangemeldete Protestaktion

Am Samstag riefen des Weiteren unbekannte Organisatoren zu nicht angemeldeten Protestaktionen in der Hauptstadt auf. Unter dem Deckmantel von „Spaziergängen“ sollen sich Demonstranten an verschiedenen Orten in der Hauptstadt sammeln und dann in Richtung „Zentrum“ ziehen.

Dem Vernehmen nach folgten einzelne Impf- und Maßnahmengegner dem Aufruf. Zu größeren Zwischenfällen kam es jedoch nicht. Wie ein Polizeisprecher auf Nachfrage betonte, sei die Polizei zwar in der Innenstadt präsent. Größere Menschenansammlungen oder sonstigen Störungen seien allerdings nicht festgestellt worden.

In Deutschland sind solche getarnten Demonstrationen bei Impf- und Maßnahmengegner bereits weit verbreitet. Ebenfalls in Luxemburg finden solche „Spaziergänge“ seit Anfang Januar wöchentlich in mehreren Gemeinden des Landes statt. In der Regel montags versammeln sich einige Demonstranten vor Gemeindehäusern. Hierzulande verliefen die Aktionen bislang friedlich.

