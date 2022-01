Am Samstagnachmittag fanden sich gut 300 Demonstranten auf dem Glacis ein, um gegen die Corona-Maßnahmen zu protestieren. Um 17 UIhr lösten sich die Gruppierungen auf.

Demos am Samstag

Proteste gegen Corona-Maßnahmen verlaufen friedlich

Michèle GANTENBEIN Am Samstagnachmittag fanden sich gut 300 Demonstranten auf dem Glacis ein, um gegen die Corona-Maßnahmen zu protestieren. Um 17 UIhr lösten sich die Gruppierungen auf.

Zwei Demos waren für Samstag angemeldet und gut 300 Demonstranten waren gekommen. Der erste Protestzug mit gut 200 Protestlern startete gegen 14.30 Uhr auf dem Glacis in Richtung Place de l'Europe auf Kirchberg, begleitet von etwa 30 Polizisten.

5 Die Demonstration am Samstag verlief weitgehend friedlich. Fotos: Laurent Blum

Die Demonstration am Samstag verlief weitgehend friedlich. Fotos: Laurent Blum

Auf dem Glacis versammelte sich Angaben der Polizei zufolge eine zweite Gruppe mit rund 50 Personen. Wie die Polizei auf Twitter mitteilt, ist es rund um den Glacis und auf dem Boulevard Robert Schuman zu Verkehrsbehinderungen gekommen.

Gegen 15.30 Uhr ist die erste Gruppe auf der Place de l'Europe angekommen. Der Protestmarsch verlief friedlich, so dass die Polizei - anders als am vergangenen Wochenende - nicht einschreiten musste. Wie die Polizei am Samstagabend auf Nachfrage mitteilte, wurde eine Person protokolliert, die Drohungen gegen einen Polizeibeamten ausgesprochen hatte.

Gegen 16 Uhr machte sich die erste Gruppe wieder auf in Richtung Glacis. Dort löste sich die Versammlung gegen 17 Uhr auf. Zur gleichen Zeit löste sich dort auch die Versammlung der zweiten Gruppe auf. Sie hatte ausschließlich auf dem Glacis demonstriert. Mit der Auflösung normalisierte sich der Verkehrsfluss rund um den Glacis.

