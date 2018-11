Proteste der "Gilets jaunes" erreichen Grenzgebiet

Rund um das Gewebegebiet in Mont-Saint-Martin ist mit Protestaktionen der "Gelben Westen" zu rechnen. Es ist noch nicht klar, ob sie den Zugang zu diesem blockieren werden.

Nach den massiven Protesten der "Gilets jaunes" in Frankreich haben die Proteste auch Belgien erreicht. Am Dienstag war die belgische Autobahn zwischen Mons (in der Wallonie) und Bruxelles teilweise in beide Richtungen gesperrt.



Für das Wochenende sind nun auch Proteste in Mont-Saint-Martin zu erwarten, wie das Onlineportal Le Républicain Lorrain meldet ...